https://crimea.ria.ru/20230115/vs-rf-nanesli-udar-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--minoborony-1126405663.html

ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.01.2023

ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

Российские военные 14 января нанесли удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T15:02

2023-01-15T15:02

2023-01-15T15:02

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/13/1123584394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d832419a46e9fe991fb26ca082dd83f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные 14 января нанесли удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне Днепропетровске, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и других областях Украины, а также Харькове, Черкассах и Одессе прогремели взрывы. Местные власти ввели ограничения энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://crimea.ria.ru/20230115/britaniya-napravit-ukraine-udarnye-vertolety-apache-1126405482.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости