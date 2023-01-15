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ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.01.2023
ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
Российские военные 14 января нанесли удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T15:02
2023-01-15T15:02
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные 14 января нанесли удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне Днепропетровске, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и других областях Украины, а также Харькове, Черкассах и Одессе прогремели взрывы. Местные власти ввели ограничения энергопотребления.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://crimea.ria.ru/20230115/britaniya-napravit-ukraine-udarnye-vertolety-apache-1126405482.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости
ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

МО: военные РФ нанесли удар по системе военного управления и энергообъектам Украины

15:02 15.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные 14 января нанесли удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в сводке ведомства.
Накануне Днепропетровске, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и других областях Украины, а также Харькове, Черкассах и Одессе прогремели взрывы. Местные власти ввели ограничения энергопотребления.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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