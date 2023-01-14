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Новая волна взрывов в городах Украины – что известно

Новая волна взрывов в городах Украины – что известно - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Новая волна взрывов в городах Украины – что известно

Новая волна взрывов прогремела в Днепропетровске, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и других областях Украины, во всех регионах страны объявлена воздушная... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T17:32

2023-01-14T17:32

2023-01-14T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая волна взрывов прогремела в Днепропетровске, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и других областях Украины, во всех регионах страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.Тревога в Киеве и взрывы в Днепропетровске"Киевская область - угроза ракетных обстрелов. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", – говорится в Telegram-канале областной администрации.О взрывах сообщают и власти Днепропетровской области."Днепр, взрывы, работает ПВО. Взрыв также в Кривом Роге! Приднепровск – взрыв. Налет масштабный, не игнорируйте тревогу", - сообщают власти региона в соцсетях.Обстановка в Хмельницкой и Винницкой областяхГромко сейчас и в Хмельницкой области. Председатель облгосадминистрации Сергей Гамалий сообщил о воздушной тревоге, авиации в небе и ракетах.О ракетных атаках также пишет глава Винницкой области Сергей Борзов."С юга летят ракеты в Винницкую область. Враг использует несколько волн ракетных атак. Первая – для выявления средств ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.В регионе введены экстренные отключения света.Ситуация в Одесской областиГлава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил о воздушной тревоге и предупредил о введении ограничений энергопотребления."Внимание жители Одесской области! Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу проходить в укрытие. По всей стране используется разгрузка энергосистемы, поэтому водятся ограничения электроснабжения. Все пункты несокрушимости открыты и работают", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Харьков без света, в Черкассах - перебоиБольшинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено. Об этом пишут украинские СМИ. Аварийные отключения электроэнергии также введены в Черкасской области.Также о взрывах сообщают в Кривом Роге и других регионах Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога.Ранее в субботу взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Очакове и Киевской области. Зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. В ряде регионов возникли перебои со светом и работой электротранспорта.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и ОчаковеОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУВ России назвали условия для завершения СВО

https://crimea.ria.ru/20230114/moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve--povrezhden-kriticheskiy-obekt-1126397354.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, в мире, новости