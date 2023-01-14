https://crimea.ria.ru/20230114/vzryvy-progremeli-v-kieve-kharkove-i-ochakove-1126394262.html

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове

Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T09:37

2023-01-14T09:37

2023-01-14T09:37

сво

украина

киев

киевская область

харьковская область

армия и флот

энергетика украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Удары по критической инфраструктуре под КиевомВ Киевской области взрывы раздались около 6 утра, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. Пострадавших нет, попадания – есть."На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении."Прилеты" в ХарьковеОб утренних взрывах сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов."Утренний обстрел Харькова. Предварительно два прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - проинформировал он в своем Telegram-канале.Ситуация в Очакове и КиевеВ городе Очаков Николаевской области и в Киеве также в субботу утром неспокойно, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели"."Очаков! Взрывы, угроза обстрела из РСЗО", — говорится в публикации.В Киеве, по данным издания, взрывы слышны на левом берегу Днепра. Однако от местных властей пока никакой уточняющей информации не поступало.Взрывы в Запорожье По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также громко. В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты

https://crimea.ria.ru/20230110/shoygu-zayavil-o-rasshirenii-arsenala-sovremennykh-udarnykh-sredstv-vs-rf-1126322287.html

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киев

киевская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, киев, киевская область, харьковская область, армия и флот, энергетика украины