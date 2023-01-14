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Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T09:37
2023-01-14T09:37
2023-01-14T09:37
сво
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киевская область
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Удары по критической инфраструктуре под КиевомВ Киевской области взрывы раздались около 6 утра, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. Пострадавших нет, попадания – есть."На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении."Прилеты" в ХарьковеОб утренних взрывах сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов."Утренний обстрел Харькова. Предварительно два прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - проинформировал он в своем Telegram-канале.Ситуация в Очакове и КиевеВ городе Очаков Николаевской области и в Киеве также в субботу утром неспокойно, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели"."Очаков! Взрывы, угроза обстрела из РСЗО", — говорится в публикации.В Киеве, по данным издания, взрывы слышны на левом берегу Днепра. Однако от местных властей пока никакой уточняющей информации не поступало.Взрывы в Запорожье По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также громко. В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
https://crimea.ria.ru/20230110/shoygu-zayavil-o-rasshirenii-arsenala-sovremennykh-udarnykh-sredstv-vs-rf-1126322287.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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сво, украина, киев, киевская область, харьковская область, армия и флот, энергетика украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.
Удары по критической инфраструктуре под Киевом
В Киевской области взрывы раздались около 6 утра, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. Пострадавших нет, попадания – есть.
"На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
"Прилеты" в Харькове
Об утренних взрывах сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.
"Утренний обстрел Харькова. Предварительно два прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Ситуация в Очакове и Киеве
В городе Очаков Николаевской области и в Киеве также в субботу утром неспокойно, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели".
"Очаков! Взрывы, угроза обстрела из РСЗО", — говорится в публикации.
В Киеве, по данным издания, взрывы слышны на левом берегу Днепра. Однако от местных властей пока никакой уточняющей информации не поступало.
Взрывы в Запорожье
По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также громко.
"Сегодня начиная с 05:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Традиционно после первых взрывов взвыла сирена. Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее восьми прилетов", - написал он в своих соцсетях. Работает украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирного населения, добавил Рогов.
В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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