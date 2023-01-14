Рейтинг@Mail.ru
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230114/vzryvy-progremeli-v-kieve-kharkove-i-ochakove-1126394262.html
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T09:37
2023-01-14T09:37
сво
украина
киев
киевская область
харьковская область
армия и флот
энергетика украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/88/1118188896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea7423deee6cc46583c51d579f2c3335.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Удары по критической инфраструктуре под КиевомВ Киевской области взрывы раздались около 6 утра, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. Пострадавших нет, попадания – есть."На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении."Прилеты" в ХарьковеОб утренних взрывах сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов."Утренний обстрел Харькова. Предварительно два прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - проинформировал он в своем Telegram-канале.Ситуация в Очакове и КиевеВ городе Очаков Николаевской области и в Киеве также в субботу утром неспокойно, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели"."Очаков! Взрывы, угроза обстрела из РСЗО", — говорится в публикации.В Киеве, по данным издания, взрывы слышны на левом берегу Днепра. Однако от местных властей пока никакой уточняющей информации не поступало.Взрывы в Запорожье По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также громко. В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах УкраиныНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныУдар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
https://crimea.ria.ru/20230110/shoygu-zayavil-o-rasshirenii-arsenala-sovremennykh-udarnykh-sredstv-vs-rf-1126322287.html
украина
киев
киевская область
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/88/1118188896_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f0637f3f84681433e857c0e1a15cda0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, украина, киев, киевская область, харьковская область, армия и флот, энергетика украины
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове

Взрывы прогремели в субботу утром в Киеве, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам

09:37 14.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗагрязнение воздуха в Киеве
Загрязнение воздуха в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в субботу утром в Киевской области, Харькове и Очакове, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.

Удары по критической инфраструктуре под Киевом

В Киевской области взрывы раздались около 6 утра, говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. Пострадавших нет, попадания – есть.
"На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

"Прилеты" в Харькове

Об утренних взрывах сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.
"Утренний обстрел Харькова. Предварительно два прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - проинформировал он в своем Telegram-канале.

Ситуация в Очакове и Киеве

В городе Очаков Николаевской области и в Киеве также в субботу утром неспокойно, пишет в Telegram-канале издание "Зеркало недели".
"Очаков! Взрывы, угроза обстрела из РСЗО", — говорится в публикации.
В Киеве, по данным издания, взрывы слышны на левом берегу Днепра. Однако от местных властей пока никакой уточняющей информации не поступало.

Взрывы в Запорожье

По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также громко.
"Сегодня начиная с 05:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Традиционно после первых взрывов взвыла сирена. Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее восьми прилетов", - написал он в своих соцсетях. Работает украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирного населения, добавил Рогов.
В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
10 января, 13:39
Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощные взрывы в Киеве, Одессе и Харькове – обстановка в городах Украины
На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
 
СВОУкраинаКиевКиевская областьХарьковская областьАрмия и флотЭнергетика Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Следком разбирается с самовольной застройкой зданий на территории Ялты
09:37Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
09:10В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
08:36Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
08:02Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
03:01Крымский мост закрыт – как надолго
00:01К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
22:05Главные события и заявления дня: 13 января
21:55Главные новости Крыма: 13 января
21:39На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно
21:14За что в России любят Старый Новый год и как его отметить – культуролог
21:10Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации
20:26Зимние пляжи открылись в Сочи
20:19Курортный сезон-2023 в Крыму: каким его видят чиновники и бизнес
19:07Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов
18:47Если в доме нет тепла: кто виноват и что делать
18:27В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации
18:21Старый Новый год в Крыму: ждать ли снега
17:39Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
Лента новостейМолния