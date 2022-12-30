https://crimea.ria.ru/20221230/udar-rossiyskikh-sil-po-obektam-na-ukraine--tseli-dostignuty-1126214105.html

Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты

Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты

Российские войска в результате массированного удара в четверг поразили военные объекты на Украине, остановили производство и ремонт украинской военной техники и РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T13:27

2022-12-30T13:27

2022-12-30T13:34

сво

украина

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

энергетика украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_84751ecbb340eaa0730dd636ae6284f4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в результате массированного удара в четверг поразили военные объекты на Украине, остановили производство и ремонт украинской военной техники и боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны. "Вследствие нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", - добавили в ведомстве.Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. В результате попаданий по объектам в городах нарушено энергоснабжение, возникли перебои с водой и работой электротранспорта. Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://crimea.ria.ru/20221219/novyy-udar-po-energoobektam-ukrainy-ostavil-bez-sveta-10-oblastey-1125984007.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, энергетика украины