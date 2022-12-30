Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
Минобороны: ВС России поразили военные объекты на Украине, цели ударов достигнуты
13:27 30.12.2022 (обновлено: 13:34 30.12.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в результате массированного удара в четверг поразили военные объекты на Украине, остановили производство и ремонт украинской военной техники и боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"29 декабря Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны.
"Вследствие нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", - добавили в ведомстве.
Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. В результате попаданий по объектам в городах нарушено энергоснабжение, возникли перебои с водой и работой электротранспорта.
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Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.