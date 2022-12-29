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Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины
Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины
Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. Есть попадания, в городах начались... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T11:23
2022-12-29T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. Есть попадания, в городах начались перебои со светом, сообщили украинские власти и СМИ.Ситуация в КиевеНад украинской столицей поднимается столб дыма, сообщает издание "Страна.ua" и публикует фото и видео. По информации Киевской горадминистрации, в связи с объявленной воздушной тревогой населению следует срочно пройти в укрытия.Взрывы в ХарьковеСерия взрывов прогремела и в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов."Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - написал он в Telegram-канале.В городе остановлено движение метро.Обстановка в Николаевской области и ОдессеГлава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил о массированном ударе по городу и области. После ракетного удара в городе ввели экстренные отключения света."Громко" также в Николаевской области. Местные каналы сообщают о якобы сбитых украинскими системами ПВО ракетах, в регионе звучит воздушная тревога. Взрывы во Львове - город без света"Прилеты" зафиксированы и во Львове. По информации мэра города Андрея Садового, после ударов большая часть города осталась без энергоснабжения. Электротранспорт остановлен.Жителей города просят не покидать укрытий.Взрывы гремят также в Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской областях и других регионах Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах УкраиныМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУЗеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, сво, энергетика украины, новости
Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове и других областях Украины

11:23 29.12.2022 (обновлено: 11:24 29.12.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. Есть попадания, в городах начались перебои со светом, сообщили украинские власти и СМИ.
Ситуация в Киеве
"Несколько взрывов в столице. В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", - написал мэр города Виталий Кличко.
Над украинской столицей поднимается столб дыма, сообщает издание "Страна.ua" и публикует фото и видео. По информации Киевской горадминистрации, в связи с объявленной воздушной тревогой населению следует срочно пройти в укрытия.
Взрывы в Харькове
Серия взрывов прогремела и в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов.
"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - написал он в Telegram-канале.
В городе остановлено движение метро.
Обстановка в Николаевской области и Одессе
Глава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил о массированном ударе по городу и области.

"Вниманию жителей Одессы и Одесской области! Противник совершает массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО. Прошу жителей находиться в укрытиях и не снимать или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны, ждать официальных сообщений", – заявил он в соцсетях.

После ракетного удара в городе ввели экстренные отключения света.
"Громко" также в Николаевской области. Местные каналы сообщают о якобы сбитых украинскими системами ПВО ракетах, в регионе звучит воздушная тревога.
Взрывы во Львове - город без света
"Прилеты" зафиксированы и во Львове. По информации мэра города Андрея Садового, после ударов большая часть города осталась без энергоснабжения. Электротранспорт остановлен.
"90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - проинформировал он в своем Telegram.
Жителей города просят не покидать укрытий.
Взрывы гремят также в Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской областях и других регионах Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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КрымРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФСВОЭнергетика УкраиныНовости
 
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