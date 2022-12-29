https://crimea.ria.ru/20221229/vzryvy-v-kieve-odesse-kharkove-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1126184449.html

Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины

Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Взрывы в Киеве, Одессе, Харькове: что происходит в городах Украины

Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. Есть попадания, в городах начались... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T11:23

2022-12-29T11:23

2022-12-29T11:24

крым

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

сво

энергетика украины

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513185_24:0:1187:654_1920x0_80_0_0_6446f7acdfa3620a6b7aefb94fae1ee1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг утром в Киеве, Киевской области, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других областях Украины. Есть попадания, в городах начались перебои со светом, сообщили украинские власти и СМИ.Ситуация в КиевеНад украинской столицей поднимается столб дыма, сообщает издание "Страна.ua" и публикует фото и видео. По информации Киевской горадминистрации, в связи с объявленной воздушной тревогой населению следует срочно пройти в укрытия.Взрывы в ХарьковеСерия взрывов прогремела и в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов."Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - написал он в Telegram-канале.В городе остановлено движение метро.Обстановка в Николаевской области и ОдессеГлава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил о массированном ударе по городу и области. После ракетного удара в городе ввели экстренные отключения света."Громко" также в Николаевской области. Местные каналы сообщают о якобы сбитых украинскими системами ПВО ракетах, в регионе звучит воздушная тревога. Взрывы во Львове - город без света"Прилеты" зафиксированы и во Львове. По информации мэра города Андрея Садового, после ударов большая часть города осталась без энергоснабжения. Электротранспорт остановлен.Жителей города просят не покидать укрытий.Взрывы гремят также в Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской областях и других регионах Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах УкраиныМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУЗеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, сво, энергетика украины, новости