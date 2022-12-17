Рейтинг@Mail.ru
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221217/massirovannye-udary-vs-rossii-sorvali-perebrosku-oruzhiya-dlya-vsu-1125955869.html
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T15:35
2022-12-17T15:38
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и оборонного комплекса Украины. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.Массированным ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожены системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.При этом при попытке отразить российские удары из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВОУничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах
https://crimea.ria.ru/20221216/zaklinaniya-zaluzhnogo-mogut-li-vsu-doyti-do-melitopolya-i-bit-po-krymu-1125942580.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc40a7e1a78f48a6488129bc23c7fe45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, новости
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ

Минобороны: российские военные сорвали переброску иностранного оружия для ВСУ

15:35 17.12.2022 (обновлено: 15:38 17.12.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и оборонного комплекса Украины. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.
"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Массированным ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожены системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
Украинский военный. Фото AFP
Вчера, 16:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Заклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.
При этом при попытке отразить российские удары из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.
"Украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области", - уточнили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
Уничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки
"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
15:05Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
14:44В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
14:14В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня
13:55В России продлили программу поддержки занятости населения
13:28В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы
12:39В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа
11:54Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол
11:21Керченская паромная переправа возобновила работу
11:04Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 17 декабря
10:33Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
10:12В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды
09:48Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России
08:47Поезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира
08:23Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России
08:01Многоводная неделя: Крым накопил почти рекордные объемы воды
03:32Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
00:01В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
22:03Главные события и заявления дня: 16 декабря
Лента новостейМолния