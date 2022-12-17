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Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T15:35
2022-12-17T15:35
2022-12-17T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и оборонного комплекса Украины. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.Массированным ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожены системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.При этом при попытке отразить российские удары из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВОУничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, новости
Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
Минобороны: российские военные сорвали переброску иностранного оружия для ВСУ
15:35 17.12.2022 (обновлено: 15:38 17.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и оборонного комплекса Украины. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.
"В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Массированным ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожены системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.
При этом при попытке отразить российские удары из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.
"Украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области", - уточнили в Минобороны.
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