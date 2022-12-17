https://crimea.ria.ru/20221217/massirovannye-udary-vs-rossii-sorvali-perebrosku-oruzhiya-dlya-vsu-1125955869.html

Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ

Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ

Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T15:35

2022-12-17T15:35

2022-12-17T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Армия России сорвала переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, а также поразила системы военного управления и оборонного комплекса Украины. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.Массированным ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожены системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.При этом при попытке отразить российские удары из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВОУничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, новости