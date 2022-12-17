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Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в ходе специальной военной операции исключено, считает исполнительный директор Института... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T03:32
2022-12-17T03:32
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Военный эксперт Горбачев исключил возможность применения ракет "Сармат" в спецоперации
Военный эксперт Горбачев исключил возможность применения ракет "Сармат" в спецоперации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в ходе специальной военной операции исключено, считает исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.Появление в СМИ комментария командующего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России Сергея Каракаева по поводу "Сарматов" Горбачев связывает с актуализацией в информационном поле темы возможного ядерного конфликта между Россией и Западом, а также предстоящим Днем РВСН, который будет отмечаться 17 декабря.Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на сегодняшний день ни одна противоракетная оборона в мире не может противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат". По словам командующего РВСН, такое положение дел будет сохраняться еще десятилетия."Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Общая масса – порядка 200 тонн. Заложенная в ракете технология позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, в обход батарей для заатмосферного перехвата ракет.Используемые в "Сарматах" управляемые боевые блоки "Авангард" дают возможность применять ракеты в локальных войнах по стратегии "глобального удара", с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва.В апреле этого года Минобороны РФ сообщило о первом успешном пуске "Сармата" с космодрома "Плесецк".
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россия, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, новости крыма, сергей горбачев, мнения
Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО

Военный эксперт Горбачев исключил возможность применения ракет "Сармат" в спецоперации

03:32 17.12.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в ходе специальной военной операции исключено, считает исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
"Специальная военная операция и "Сарматы" – это, как говорится, репертуары совершенно разных театров... В конфликте на Украине "Сарматы" при любом развитии ситуации по территории Украины применяться не могут и не будут, если этот конфликт не перерастет в нечто другое. Это оружие совершенно другого театра военных действий", – сказал аналитик в эфире радио "Спутник в Крыму".
Появление в СМИ комментария командующего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России Сергея Каракаева по поводу "Сарматов" Горбачев связывает с актуализацией в информационном поле темы возможного ядерного конфликта между Россией и Западом, а также предстоящим Днем РВСН, который будет отмечаться 17 декабря.
Военный эксперт Горбачев исключил возможность применения ракет "Сармат" в спецоперации
03:32
Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на сегодняшний день ни одна противоракетная оборона в мире не может противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат". По словам командующего РВСН, такое положение дел будет сохраняться еще десятилетия.
"Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Общая масса – порядка 200 тонн. Заложенная в ракете технология позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, в обход батарей для заатмосферного перехвата ракет.
Используемые в "Сарматах" управляемые боевые блоки "Авангард" дают возможность применять ракеты в локальных войнах по стратегии "глобального удара", с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва.
В апреле этого года Минобороны РФ сообщило о первом успешном пуске "Сармата" с космодрома "Плесецк".
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03:32Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО
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