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Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО

Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Военный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО

Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в ходе специальной военной операции исключено, считает исполнительный директор Института... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T03:32

2022-12-17T03:32

2022-12-17T03:32

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Военный эксперт Горбачев исключил возможность применения ракет "Сармат" в спецоперации Военный эксперт Горбачев исключил возможность применения ракет "Сармат" в спецоперации audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в ходе специальной военной операции исключено, считает исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.Появление в СМИ комментария командующего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России Сергея Каракаева по поводу "Сарматов" Горбачев связывает с актуализацией в информационном поле темы возможного ядерного конфликта между Россией и Западом, а также предстоящим Днем РВСН, который будет отмечаться 17 декабря.Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на сегодняшний день ни одна противоракетная оборона в мире не может противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат". По словам командующего РВСН, такое положение дел будет сохраняться еще десятилетия."Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Общая масса – порядка 200 тонн. Заложенная в ракете технология позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, в обход батарей для заатмосферного перехвата ракет.Используемые в "Сарматах" управляемые боевые блоки "Авангард" дают возможность применять ракеты в локальных войнах по стратегии "глобального удара", с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва.В апреле этого года Минобороны РФ сообщило о первом успешном пуске "Сармата" с космодрома "Плесецк".

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россия, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, новости крыма, сергей горбачев, мнения