https://crimea.ria.ru/20221216/unichtozhennye-diversanty-i-otrazhennye-kontrataki--svodka-svo-za-sutki-1125943290.html

Уничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки

Уничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Уничтоженные диверсанты и отраженные контратаки – сводка СВО за сутки

Российские войска наступают на Красно-Лиманском и Донецком направлениях, успешно пресекая попытки противника контратаковать. За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T16:37

2022-12-16T16:37

2022-12-16T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Красно-Лиманском и Донецком направлениях, успешно пресекая попытки противника контратаковать. За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили порядка 160 украинских военных и около 20 единиц техники, сообщается в сводке Минобороны РФ.Наступление под Донецком и Красным ЛиманомНа Купянском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Красно-Лиманском направлении в ходе наступления на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.На Донецком направлении ВС РФ продолжали наступление, выбивая противника с занимаемых позиций. Также в районах населенных пунктов Артемовск и Шумы ДНР, а также Белогоровка ЛНР российские военные отразили три контратаки противника. Противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. ВСУ потеряли более 40 боевиков убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Южно-Донецком направлении военные РФ пресекли попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое ДНР. В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на этом направлении противник потерял до 50 военнослужащих и три автомобиля.Сбитые дроны и перехваченные HIMARSВсего за сутки ракетные войска и артиллерия РФ поразили пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93-х районах.В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в ДНР – радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в районе Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за суткиУдар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в ДонбассРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, россия