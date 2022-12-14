Рейтинг@Mail.ru
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221214/udar-po-kolonnam-voyska-rf-sorvali-perebrosku-rezervov-vsu-v-donbass-1125884282.html
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T16:23
2022-12-14T16:23
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721278_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_601784398c14668115473b6848a19faf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ.Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР.Украинские военные за сутки потеряли на этом направлении более 60 человек убитыми и ранеными, одну БМП и два пикапа.6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил, что вооруженные силы Украины в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов. В целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек, заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОСбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
https://crimea.ria.ru/20221213/pri-kakom-uslovii-kiev-poydet-na-peregovory-s-moskvoy--senator-rf-1125824029.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721278_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f383d389a2e9983dfde8add2b6f1fef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс

Минобороны: ВС РФ ударами по колоннам сорвали переброску украинских резервов в Донбасс

16:23 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец на передовой линии СВО
Боец на передовой линии СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", – говорится в сообщении.
Также в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ.
Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР.
Украинские военные за сутки потеряли на этом направлении более 60 человек убитыми и ранеными, одну БМП и два пикапа.
6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил, что вооруженные силы Украины в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов. В целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек, заявил он.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Вчера, 03:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта
Российская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВО
Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
 
СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:58Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки
16:37Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом
16:23Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
16:08Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз
15:56Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять
15:24Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе
15:15В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф
14:53Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
14:32Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина
14:20Сколько заработала Ялта на платных парковках
13:53Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги"
13:44Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича
13:37Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео
13:22В Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО
13:18Более 300 машин ждут очереди на паромы Керченской переправы
13:03В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха
12:00Клиенты-юрлица установили рекорд по платежам в дистанционных каналах РНКБ
11:59Ливни с сильным ветром: в Крыму объявили штормовое предупреждение
11:44Более 30 улиц Симферополя и садовые товарищества остались без света
11:24Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера
Лента новостейМолния