https://crimea.ria.ru/20221214/udar-po-kolonnam-voyska-rf-sorvali-perebrosku-rezervov-vsu-v-donbass-1125884282.html

Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс

Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс

Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T16:23

2022-12-14T16:23

2022-12-14T16:23

сво

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ.Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР.Украинские военные за сутки потеряли на этом направлении более 60 человек убитыми и ранеными, одну БМП и два пикапа.6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил, что вооруженные силы Украины в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов. В целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек, заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОСбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации

https://crimea.ria.ru/20221213/pri-kakom-uslovii-kiev-poydet-na-peregovory-s-moskvoy--senator-rf-1125824029.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)