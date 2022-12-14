https://crimea.ria.ru/20221214/udar-po-kolonnam-voyska-rf-sorvali-perebrosku-rezervov-vsu-v-donbass-1125884282.html
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T16:23
2022-12-14T16:23
2022-12-14T16:23
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721278_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_601784398c14668115473b6848a19faf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по колоннам украинских формирований в Донецкой и Луганской народных республиках и сорвали переброску резервов ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ.Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР.Украинские военные за сутки потеряли на этом направлении более 60 человек убитыми и ранеными, одну БМП и два пикапа.6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил, что вооруженные силы Украины в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов. В целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек, заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОСбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
https://crimea.ria.ru/20221213/pri-kakom-uslovii-kiev-poydet-na-peregovory-s-moskvoy--senator-rf-1125824029.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721278_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f383d389a2e9983dfde8add2b6f1fef7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
Минобороны: ВС РФ ударами по колоннам сорвали переброску украинских резервов в Донбасс