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Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации
Российские военные за прошедшие сутки сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 и уничтожили две машины реактивных систем залпового... РИА Новости Крым, 12.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 и уничтожили две машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Град", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две установки РСЗО "Смерч" и "Град" в Харьковской области и ДНР.Также в районе населенного пункта Гуляй Поля Запорожской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.Кроме того, российские ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также перехватили две украинские баллистические ракеты "Точка-У" и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за суткиРоссийские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МОСитуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
https://crimea.ria.ru/20221212/rossiyskie-voennye-unichtozhili-poryadka-100-boevikov-vsu-v-donbasse-1125820623.html
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министерство обороны рф, сво, украина, армия и флот, россия, новости, общество
Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации

ВС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и уничтожили две установки РСЗО

15:08 12.12.2022 (обновлено: 15:48 12.12.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВС РФ
Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 и уничтожили две машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Град", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка ДНР", – говорится в сообщении.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две установки РСЗО "Смерч" и "Град" в Харьковской области и ДНР.
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Также в районе населенного пункта Гуляй Поля Запорожской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Кроме того, российские ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также перехватили две украинские баллистические ракеты "Точка-У" и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области.
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