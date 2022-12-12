https://crimea.ria.ru/20221212/sbitye-samolety-i-vertolety-sutochnaya-svodka-o-khode-spetsoperatsii-1125821613.html

Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации

Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Сбитые самолеты и вертолеты: суточная сводка о ходе спецоперации

Российские военные за прошедшие сутки сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 и уничтожили две машины реактивных систем залпового... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T15:08

2022-12-12T15:08

2022-12-12T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 и уничтожили две машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Град", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две установки РСЗО "Смерч" и "Град" в Харьковской области и ДНР.Также в районе населенного пункта Гуляй Поля Запорожской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.Кроме того, российские ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также перехватили две украинские баллистические ракеты "Точка-У" и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за суткиРоссийские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МОСитуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах

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министерство обороны рф, сво, украина, армия и флот, россия, новости, общество