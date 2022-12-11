https://crimea.ria.ru/20221211/unichtozhennye-artbatarei-i-perekhvachennye-snaryady--svodka-svo-za-sutki-1125807259.html

Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за сутки

Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за сутки

Российские военные за минувшие сутки уничтожили две артиллерийские батареи, взвод реактивных систем залпового огня "Град" и пусковую установку зенитного... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T14:22

2022-12-11T14:22

2022-12-11T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили две артиллерийские батареи, взвод реактивных систем залпового огня "Град" и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье.За прошедшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177-ми районах.Также в районе Краматорска ДНР российские военные вскрыли позицию и уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населенного пункта Алмазное ДНР и Мелитополя Запорожской области, а также два реактивных снаряда РСЗО" Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактахНаступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемниковПутин оценил ход спецоперации на Украине

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область