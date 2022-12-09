Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ход спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221209/putin-otsenil-khod-spetsoperatsii-na-ukraine-1125784131.html
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин оценил ход спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Специальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T16:37
2022-12-09T16:49
владимир путин (политик)
сво
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125784011_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_5777c1bca9261a1c3aaa47db58ee1915.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет, заявил президент РФ Владимир Путин.В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению Путина, "будет непростым и потребует определенного времени". Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс &gt;&gt;Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ &gt;&gt;Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов. Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России &gt;&gt;Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе &gt;&gt;Запад сознательно идет на умножение хаоса — Путин &gt;&gt;
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125784011_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_f6cb15da88dbb924793709e359bb7236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Путин оценил ход спецоперации на Украине

Путин о ходе спецоперации: все стабильно, вопросов и проблем там нет

16:37 09.12.2022 (обновлено: 16:49 09.12.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Специальная военная операция идет своим чередом, там все стабильно у нас, вопросов и проблем там сегодня нет. Вы видите, что достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Все, что происходит в реалиях, на земле – все отражается в ежедневных сводках Минобороны, так все на самом деле объективно и обстоит", – сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению Путина, "будет непростым и потребует определенного времени".
"Но, так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле", - добавил президент РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс >>
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ >>
Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов. Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России >>
Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе >>
Запад сознательно идет на умножение хаоса — Путин >>
 
Владимир Путин (политик)СВОМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше
17:31Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского моста
17:25Речи о дополнительной мобилизации нет — Путин
17:18Хроники спецоперации: сводка Минобороны за сутки
17:10Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин
16:59Боевик украинского нацбата осужден в Джанкое
16:37Путин оценил ход спецоперации на Украине
16:04Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила
15:43Четверть школ Крыма носят имена героев - Аксенов
15:32Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута
14:55Пьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте
14:48В Керчи открыли мемориальные доски в память о героях СВО — фото
14:16Прокуратура Севастополя подвела итог борьбы с коррупцией в городе за год
13:40Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
13:16Суд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенка
12:40Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
12:34"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис
11:55COVID-19 в Крыму пошел в рост: данные за сутки
11:30Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин
11:17В Крыму отменили особый противопожарный режим: что это значит
Лента новостейМолния