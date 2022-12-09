https://crimea.ria.ru/20221209/putin-otsenil-khod-spetsoperatsii-na-ukraine-1125784131.html

Путин оценил ход спецоперации на Украине

Путин оценил ход спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Путин оценил ход спецоперации на Украине

Специальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T16:37

2022-12-09T16:37

2022-12-09T16:49

владимир путин (политик)

сво

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всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет, заявил президент РФ Владимир Путин.В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению Путина, "будет непростым и потребует определенного времени". Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс >>Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ >>Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов. Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России >>Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе >>Запад сознательно идет на умножение хаоса — Путин >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот