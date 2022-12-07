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Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
Из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T17:27
2022-12-07T17:45
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Еще 150 тысяч мобилизованных, по его словам, "не находятся в группировке вообще". Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября, подписав соответствующий указ. Согласно документу, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
https://crimea.ria.ru/20221207/rossiya-budet-zaschischat-sebya-vsemi-imeyuschimisya-sredstvami--putin-1125736866.html
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владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Путин: в дополнительной мобилизации в России сейчас нет необходимости

17:27 07.12.2022 (обновлено: 17:45 07.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов… 150 тысяч находятся в зоне проведения операции, то есть в группировке. Из этих 150 тысяч только половина, где-то 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, а остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя функции по сути войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции", – сказал российский лидер.
Еще 150 тысяч мобилизованных, по его словам, "не находятся в группировке вообще". Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв.
"В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости в них для государства и Министерства обороны на сегодняшний день нет никакой", – отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
17:26
Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами – Путин
Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября, подписав соответствующий указ.
Согласно документу, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.
Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 12:55
В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
Владимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизация
 
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