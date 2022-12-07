https://crimea.ria.ru/20221207/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1125737097.html

Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T17:27

2022-12-07T17:27

2022-12-07T17:45

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Еще 150 тысяч мобилизованных, по его словам, "не находятся в группировке вообще". Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября, подписав соответствующий указ. Согласно документу, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.

https://crimea.ria.ru/20221207/rossiya-budet-zaschischat-sebya-vsemi-imeyuschimisya-sredstvami--putin-1125736866.html

https://crimea.ria.ru/20221206/v-kremle-prokommentirovali-slukhi-o-novoy-volne-mobilizatsii-1125704965.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация