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Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны
Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны
Все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T17:26
2022-10-31T17:26
2022-10-31T17:34
министерство обороны рф
частичная мобилизация
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Прекращаются подготовка и вручение повесток. Всему задействованному в мобилизационных мероприятиях личному составу военных комиссариатов предписано вернуться к работе в штатном режиме."Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению", - говорится в сообщении.Формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, частичная мобилизация, сергей шойгу
Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны
Минобороны: все связанные с частичной мобилизацией мероприятия завершены
17:26 31.10.2022 (обновлено: 17:34 31.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Прекращаются подготовка и вручение повесток. Всему задействованному в мобилизационных мероприятиях личному составу военных комиссариатов предписано вернуться к работе в штатном режиме.
"Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению", - говорится в сообщении.
Формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.