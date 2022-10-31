https://crimea.ria.ru/20221031/meropriyatiya-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-zaversheny--minoborony-1125179253.html

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны

Все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T17:26

2022-10-31T17:26

2022-10-31T17:34

министерство обороны рф

частичная мобилизация

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Прекращаются подготовка и вручение повесток. Всему задействованному в мобилизационных мероприятиях личному составу военных комиссариатов предписано вернуться к работе в штатном режиме."Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению", - говорится в сообщении.Формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, частичная мобилизация, сергей шойгу