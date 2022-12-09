https://crimea.ria.ru/20221209/putin-sravnil-tseny-na-gaz-v-evrope-i-evraziyskom-soyuze-1125779073.html

Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе

Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе

Тарифы на энергоносители в странах Евразийского экономического союза отличаются от других стран более чем в 10 раз. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T13:40

2022-12-09T13:40

2022-12-09T13:40

владимир путин (политик)

экономика

санкции против россии

в мире

европейский союз

газ

россия

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124950144_0:268:3078:1999_1920x0_80_0_0_267135462ec8d0978fca6c19d3129046.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на энергоносители в странах Евразийского экономического союза отличаются от других стран более чем в 10 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Топливный кризис в ЕвропеЭнергетический кризис в Европе усугубился на фоне ситуации на Украине и сокращения поставок газа из России. Топливо резко выросло в стоимости, летом цены достигли максимума с 1996 года. Подорожание газа привело к повышению инфляции в еврозоне до рекордных значений. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Отопительный сезон в ЕС, несмотря на понижение температуры, открылся с двухнедельным опозданием.Попытка ЕС ввести "потолок" цен на газГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газа, который поставляется в Европу. Еврокомиссия подготовила документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Однако на внеочередном заседании министров энергетики страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран.Читайте также на РИА Новости Крым:"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерМедведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газаСрочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба

https://crimea.ria.ru/20221206/privedet-li-neftyanoy-potolok-k-podorozhaniyu-benzina-v-rossii--ekspert-1125723742.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, санкции против россии, в мире, европейский союз, газ, россия, еаэс