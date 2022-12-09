Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
Цены на газ в Европе в 10 раз выше, чем в Евразийском союзе – Путин
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на энергоносители в странах Евразийского экономического союза отличаются от других стран более чем в 10 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕвразЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов (в странах ЕС)... Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах ЕвразЭС и странах Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз", - подчеркнул российский лидер.
Топливный кризис в Европе
Энергетический кризис в Европе усугубился на фоне ситуации на Украине и сокращения поставок газа из России. Топливо резко выросло в стоимости, летом цены достигли максимума с 1996 года. Подорожание газа привело к повышению инфляции в еврозоне до рекордных значений. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Отопительный сезон в ЕС, несмотря на понижение температуры, открылся с двухнедельным опозданием.
Попытка ЕС ввести "потолок" цен на газ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газа, который поставляется в Европу. Еврокомиссия подготовила документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Однако на внеочередном заседании министров энергетики страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран.
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