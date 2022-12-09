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Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
Тарифы на энергоносители в странах Евразийского экономического союза отличаются от других стран более чем в 10 раз. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T13:40
2022-12-09T13:40
владимир путин (политик)
экономика
санкции против россии
в мире
европейский союз
газ
россия
еаэс
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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на энергоносители в странах Евразийского экономического союза отличаются от других стран более чем в 10 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Топливный кризис в ЕвропеЭнергетический кризис в Европе усугубился на фоне ситуации на Украине и сокращения поставок газа из России. Топливо резко выросло в стоимости, летом цены достигли максимума с 1996 года. Подорожание газа привело к повышению инфляции в еврозоне до рекордных значений. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Отопительный сезон в ЕС, несмотря на понижение температуры, открылся с двухнедельным опозданием.Попытка ЕС ввести "потолок" цен на газГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газа, который поставляется в Европу. Еврокомиссия подготовила документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Однако на внеочередном заседании министров энергетики страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран.Читайте также на РИА Новости Крым:"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерМедведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газаСрочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
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владимир путин (политик), экономика, санкции против россии, в мире, европейский союз, газ, россия, еаэс
Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе

Цены на газ в Европе в 10 раз выше, чем в Евразийском союзе – Путин

13:40 09.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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CИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на энергоносители в странах Евразийского экономического союза отличаются от других стран более чем в 10 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕвразЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов (в странах ЕС)... Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах ЕвразЭС и странах Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз", - подчеркнул российский лидер.

Топливный кризис в Европе

Энергетический кризис в Европе усугубился на фоне ситуации на Украине и сокращения поставок газа из России. Топливо резко выросло в стоимости, летом цены достигли максимума с 1996 года. Подорожание газа привело к повышению инфляции в еврозоне до рекордных значений. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
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В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Отопительный сезон в ЕС, несмотря на понижение температуры, открылся с двухнедельным опозданием.

Попытка ЕС ввести "потолок" цен на газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газа, который поставляется в Европу. Еврокомиссия подготовила документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Однако на внеочередном заседании министров энергетики страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран.
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