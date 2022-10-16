https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-oboznachil-tsenu-vvedeniya-potolka-stoimosti-gaza-dlya-evropy-1124914890.html

Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы

Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы

Возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран. В... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T16:02

2022-10-16T16:02

2022-10-16T16:02

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

дмитрий песков

газпром

экономика

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран. В этом убежден пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен. Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.

https://crimea.ria.ru/20221016/potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-ostanovit-postavki-v-evropu---miller-1124913794.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, российская федерация (россия, рф), дмитрий песков, газпром, экономика, в мире, санкции против россии