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Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы
Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы
Возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран. В... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T16:02
2022-10-16T16:02
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
дмитрий песков
газпром
экономика
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран. В этом убежден пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен. Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
https://crimea.ria.ru/20221016/potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-ostanovit-postavki-v-evropu---miller-1124913794.html
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РИА Новости Крым
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), дмитрий песков, газпром, экономика, в мире, санкции против россии
Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы

Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ для Европы

16:02 16.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Возможное установление потолка цен на российский газ станет еще одной ценой, которую будут вынуждены платить граждане присоединившихся к этому решению стран. В этом убежден пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен.
Трубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
14:01
"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер
Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
 
Европейский СоюзРоссийская Федерация (Россия, РФ)Дмитрий ПесковГазпромЭкономикаВ миреСанкции против России
 
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