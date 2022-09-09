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Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ
Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ
Страны Евросоюза на встрече министров энергетики не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами. Об этом со... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T16:41
2022-09-09T16:41
экономика
политика
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза на встрече министров энергетики не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто сообщает РИА Новости.Еврокомиссия на этой неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Среди них было и введение потолка цен на российский трубопроводный газ.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газ, который поставляется в Европу. На это зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения таких ограничений Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России.
https://crimea.ria.ru/20220904/medvedev-otvetil-sholtsu-na-otkaz-schitat-rf-nadezhnym-postavschikom-gaza-1124399247.html
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экономика, политика, европейский союз
Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ

Министры энергетики стран ЕС не смогли договориться по установлению потолка цен на газ

16:41 09.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГаз с материковой части России начал поступать в Крым
Газ с материковой части России начал поступать в Крым - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза на встрече министров энергетики не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто сообщает РИА Новости.
"Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии. В настоящее время мы ожидаем, что на будущей неделе или следующей за ней неделе с письменными, уже реальными предложениями выступят не только страны-члены, но и Еврокомиссия", - сказал Сийярто после заседания.
Еврокомиссия на этой неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Среди них было и введение потолка цен на российский трубопроводный газ.
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Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газ, который поставляется в Европу. На это зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения таких ограничений Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России.
 
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