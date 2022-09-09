https://crimea.ria.ru/20220909/strany-es-ne-smogli-dogovoritsya-o-predelnykh-zakupochnykh-tsenakh-na-gaz-1124458207.html

Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ

Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Страны ЕС не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ

Страны Евросоюза на встрече министров энергетики не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами. Об этом со... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T16:41

2022-09-09T16:41

2022-09-09T16:41

экономика

политика

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза на встрече министров энергетики не смогли договориться о предельных закупочных ценах на газ, ограничились политическими спорами. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто сообщает РИА Новости.Еврокомиссия на этой неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, который предусматривал ряд экстренных и временных мер для смягчения ситуации на энергетическом рынке Евросоюза. Среди них было и введение потолка цен на российский трубопроводный газ.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной стоимости российского трубопроводного газ, который поставляется в Европу. На это зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения таких ограничений Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России.

https://crimea.ria.ru/20220904/medvedev-otvetil-sholtsu-na-otkaz-schitat-rf-nadezhnym-postavschikom-gaza-1124399247.html

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экономика, политика, европейский союз