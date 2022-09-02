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Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
В случае введения ограничений цен на газ Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T14:58
2022-09-02T14:58
сша
политика
экономика
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В случае введения ограничений цен на газ Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее она выразила уверенность в том, что "сейчас пришло время для потолка цен на российский трубопроводный газ, который поставляется в Европу". По ее словам, в ближайшее время Еврокомиссия выступит с данной инициативой.Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них. Ранее с предложением ввести такие ограничения выступили США.По мнению гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой - европейские избиратели будут требовать от своих правительств прогресса в вопросах экономики и социальной жизни, и это может вылиться в смену правящих верхушек в ряде стран ЕС.
https://crimea.ria.ru/20220902/volodin-nazval-dva-stsenariya-dlya-evropy-po-gazovomu-voprosu-1124376505.html
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сша, политика, экономика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, дмитрий медведев
Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе

Медведев: в случае введения "потолка" цен российского газа в Европе не будет

14:58 02.09.2022
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В случае введения ограничений цен на газ Европа полностью лишится поставок "голубого топлива" из России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее она выразила уверенность в том, что "сейчас пришло время для потолка цен на российский трубопроводный газ, который поставляется в Европу". По ее словам, в ближайшее время Еврокомиссия выступит с данной инициативой.
"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них. Ранее с предложением ввести такие ограничения выступили США.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
09:35
Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу
По мнению гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой - европейские избиратели будут требовать от своих правительств прогресса в вопросах экономики и социальной жизни, и это может вылиться в смену правящих верхушек в ряде стран ЕС.
 
СШАПолитикаЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Санкции против РоссииДмитрий Медведев
 
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