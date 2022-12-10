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Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
Российские военнослужащие продолжили наступление на Донецком направлении, выбив противника из укрепленных опорных пунктов и уничтожив свыше 50 украинских... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T14:21
2022-12-10T14:21
сво
министерство обороны рф
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжили наступление на Донецком направлении, выбив противника из укрепленных опорных пунктов и уничтожив свыше 50 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За стуки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа. А на Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Владимировки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Здесь ВСУ потеряли порядка 40 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Бахмутское и Клещиевка Донецкой Народной Республики. Поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197-ми районах.Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника. Сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемниковВ ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на УкраинеВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом
https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html
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сво, министерство обороны рф, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, всу (вооруженные силы украины)
Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах

Минобороны: на Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ

14:21 10.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжили наступление на Донецком направлении, выбив противника из укрепленных опорных пунктов и уничтожив свыше 50 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За стуки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа. А на Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Владимировки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Здесь ВСУ потеряли порядка 40 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 07:02
ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Бахмутское и Клещиевка Донецкой Народной Республики. Поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197-ми районах.
"В районе населенного пункта Торское уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. А в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - добавили ведомстве.
Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника. Сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области.
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