https://crimea.ria.ru/20221210/situatsiya-na-donetskom-napravlenii-khod-spetsoperatsii-v-tsifrakh-i-faktakh-1125793961.html

Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах

Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах

Российские военнослужащие продолжили наступление на Донецком направлении, выбив противника из укрепленных опорных пунктов и уничтожив свыше 50 украинских... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T14:21

2022-12-10T14:21

2022-12-10T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжили наступление на Донецком направлении, выбив противника из укрепленных опорных пунктов и уничтожив свыше 50 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За стуки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа. А на Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Владимировки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Здесь ВСУ потеряли порядка 40 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Бахмутское и Клещиевка Донецкой Народной Республики. Поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197-ми районах.Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника. Сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемниковВ ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на УкраинеВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом

https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, всу (вооруженные силы украины)