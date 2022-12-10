https://crimea.ria.ru/20221210/v-oon-pointeresovalis-kto-na-samom-dele-protivostoit-rossii-na-ukraine-1125792646.html

В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине

В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине - РИА Новости Крым, 10.12.2022

В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза озвучил сумму западной военной помощи Киеву и поинтересовался, украинцы ли противостоят российской... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T12:26

2022-12-10T12:26

2022-12-10T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза озвучил сумму западной военной помощи Киеву и поинтересовался, украинцы ли противостоят российской армии в зоне конфликта.Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин >>А если добавить миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией на вооружение и помощь Украине, то очевидно, что менее чем за год на Киев "была потрачена превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО сумма", подчеркнул он.Постпред напомнил, что помимо оружия США и альянс снабжают киевский режим разведданными, обеспечивают интернет-связью, осуществляют подготовку военных и отправляют в страну иностранных боевиков.В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ >>"Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наемников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаем по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТОСрочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру УкраиныБайден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине

https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html

https://crimea.ria.ru/20221130/kupol-mozhet-stat-kryshkoy-zakharova-o-plane-kieva-kupit-pvo-u-izrailya-1125620643.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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