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В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза озвучил сумму западной военной помощи Киеву и поинтересовался, украинцы ли противостоят российской... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T12:26
2022-12-10T12:26
оон
украина
россия
василий небензя
в мире
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сша
великобритания
европейский союз
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза озвучил сумму западной военной помощи Киеву и поинтересовался, украинцы ли противостоят российской армии в зоне конфликта.Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин &gt;&gt;А если добавить миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией на вооружение и помощь Украине, то очевидно, что менее чем за год на Киев "была потрачена превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО сумма", подчеркнул он.Постпред напомнил, что помимо оружия США и альянс снабжают киевский режим разведданными, обеспечивают интернет-связью, осуществляют подготовку военных и отправляют в страну иностранных боевиков.В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ &gt;&gt;"Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наемников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаем по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТОСрочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру УкраиныБайден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
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оон, украина, россия, василий небензя, в мире, сво, сша, великобритания, европейский союз, нато, иностранные наемники всу
В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя: поставкой военной помощи Запад продлевает конфликт на Украине

12:26 10.12.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза озвучил сумму западной военной помощи Киеву и поинтересовался, украинцы ли противостоят российской армии в зоне конфликта.
Запад сознательно идет на умножение хаоса - Путин >>
"Столь масштабная военная поддержка, наверное, не оказывалась ни одному государству в истории. Посудите сами: совокупный объем военной помощи одного Вашингтона Киеву, по данным американского Центра международной политики, только с февраля по начало октября этого года составил 40 миллиардов долларов", - цитирует Небензю РИА Новости.
А если добавить миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией на вооружение и помощь Украине, то очевидно, что менее чем за год на Киев "была потрачена превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО сумма", подчеркнул он.
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В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ >>
"Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наемников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаем по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.
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