https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredat-ukraine-istrebiteli--smi-1125597626.html
В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
Страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T13:09
2022-11-29T13:09
2022-11-29T13:09
всу (вооруженные силы украины)
нато
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. Об этом пишет Bloomberg.Как отмечают авторы статьи, Запад обеспокоен полным превосходством ВС РФ в "воздушной войне" и неспособностью украинских ПВО противостоять ударам российского высокоточного оружия.В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется почти ежедневно. В украинских городах происходят перебои с электроснабжением. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.
https://crimea.ria.ru/20221126/litsemerie-ochevidno-pochemu-mir-zhaleet-ukrainu-i-ne-slyshit-krym-1125552245.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), нато, украина
В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
Bloomberg: в НАТО вернулись к идее передать Украине истребители МиГ-29 или F-16
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым.
Страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. Об этом пишет
Bloomberg.
Как отмечают авторы статьи, Запад обеспокоен полным превосходством ВС РФ в "воздушной войне" и неспособностью украинских ПВО противостоять ударам российского высокоточного оружия.
"В столицах НАТО возвращаются к идее, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29, которые предложили передать поляки, либо даже излишки американских F-16 – простых в освоении многоцелевых истребителей", - говорится в публикации.
В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.
Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется почти ежедневно. В украинских городах происходят перебои с электроснабжением. Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.