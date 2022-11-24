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Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T09:09
2022-11-24T09:09
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украина
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО. Она будет реализовываться до тех пор, пока "киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили Москву начать спецоперацию".Он также указал на то, что Россия наносит высокоточные удары, а вина за жертвы среди мирного населения и повреждение мирной инфраструктуры на Украине целиком лежит на украинской ПВО."Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - подчеркнул Небензя.Отдельного внимания международного сообщества заслуживает тот факт, что на снимках попавших в жилые дома ракет четко виден их американский след.В ходе выступления на Совбезе постпред напомнил о шокирующем случае казни украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. И призвал международное сообщество дать принципиальные оценки произошедшему."В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов СБ ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права. Документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушении Женевских конвенций 1949 года", - отметил Небензя.По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР также подтверждают, что боевики-экстремисты казнят пленных через повешение. Бойцам наносят тяжкие увечья, а некоторых буквально пытаются похоронить заживо."Некоторым российским военнопленным приходилось по 5 часов лежать в ямах, засыпанных землей", - подчеркнул он.Однако репрессиям со стороны украинских националистов подвергаются не только российские военные, но и мирное население, добавил Василий Небензя."Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - добавил он.Как сообщалось, в среду днем в Киеве и десятке других городов Украины прогремели взрывы. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221122/status-strany-terrorista-dlya-rf-stanet-prigovorom-dlya-es--ekspert-1125487296.html
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оон, украина, российская федерация (россия, рф), в мире
Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины

Небензя объяснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины

09:09 24.11.2022
 
© Flickr МИД России / Перейти в фотобанкСБ ООН
СБ ООН
© Flickr МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.
"Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", – сказал он.
По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО. Она будет реализовываться до тех пор, пока "киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили Москву начать спецоперацию".
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Он также указал на то, что Россия наносит высокоточные удары, а вина за жертвы среди мирного населения и повреждение мирной инфраструктуры на Украине целиком лежит на украинской ПВО.
"Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - подчеркнул Небензя.
Отдельного внимания международного сообщества заслуживает тот факт, что на снимках попавших в жилые дома ракет четко виден их американский след.
"Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву", - заявил дипломат.
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В ходе выступления на Совбезе постпред напомнил о шокирующем случае казни украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. И призвал международное сообщество дать принципиальные оценки произошедшему.
"В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов СБ ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права. Документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушении Женевских конвенций 1949 года", - отметил Небензя.
По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР также подтверждают, что боевики-экстремисты казнят пленных через повешение. Бойцам наносят тяжкие увечья, а некоторых буквально пытаются похоронить заживо.
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"Некоторым российским военнопленным приходилось по 5 часов лежать в ямах, засыпанных землей", - подчеркнул он.
Однако репрессиям со стороны украинских националистов подвергаются не только российские военные, но и мирное население, добавил Василий Небензя.
"Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - добавил он.
Как сообщалось, в среду днем в Киеве и десятке других городов Украины прогремели взрывы. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой.
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Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
 
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