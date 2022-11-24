https://crimea.ria.ru/20221124/srochnoe-zasedanie-sb-oon-pochemu-rossiya-porazhaet-infrastrukturu-ukrainy--1125519389.html

Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины

Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины

Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T09:09

2022-11-24T09:09

2022-11-24T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на продолжающиеся поставки западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу над Москвой. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.По словам Небензи, подрыв боеспособности ВСУ, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из ключевых целей СВО. Она будет реализовываться до тех пор, пока "киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили Москву начать спецоперацию".Он также указал на то, что Россия наносит высокоточные удары, а вина за жертвы среди мирного населения и повреждение мирной инфраструктуры на Украине целиком лежит на украинской ПВО."Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - подчеркнул Небензя.Отдельного внимания международного сообщества заслуживает тот факт, что на снимках попавших в жилые дома ракет четко виден их американский след.В ходе выступления на Совбезе постпред напомнил о шокирующем случае казни украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. И призвал международное сообщество дать принципиальные оценки произошедшему."В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов СБ ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права. Документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушении Женевских конвенций 1949 года", - отметил Небензя.По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР также подтверждают, что боевики-экстремисты казнят пленных через повешение. Бойцам наносят тяжкие увечья, а некоторых буквально пытаются похоронить заживо."Некоторым российским военнопленным приходилось по 5 часов лежать в ямах, засыпанных землей", - подчеркнул он.Однако репрессиям со стороны украинских националистов подвергаются не только российские военные, но и мирное население, добавил Василий Небензя."Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак", - добавил он.Как сообщалось, в среду днем в Киеве и десятке других городов Украины прогремели взрывы. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

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https://crimea.ria.ru/20221123/evroparlament-prinyal-rezolyutsiyu-o-priznanii-rossii-sponsorom-terrorizma-1125512275.html

https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html

https://crimea.ria.ru/20221123/shveytsariya-zapretila-postavki-oruzhiya-ukraine-1125515819.html

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оон, украина, российская федерация (россия, рф), в мире