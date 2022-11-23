https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html

Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам

Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам

Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет и вода. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T15:53

2022-11-23T15:53

2022-11-23T16:05

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет и вода.В левобережных районах украинской столицы после взрывов наблюдаются перебои со светом и водоснабжением, пропадает мобильная связь, пишут местные издания.Удары пришлись и по объектам критической инфраструктуры в Винницкой области.Взрывы произошли и во Львове, в ряде районов города пропал свет. Мэр Андрей Садовой в своих соцсетях также призвал всех оставаться в укрытиях. По сообщениям местных изданий, в городе пропал свет.Аналогичная ситуация и в Николаевской области. По данным властей региона, зафиксировано как минимум пять пусков, работают средства противовоздушной обороны.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении света в городе, в связи с чем остановлен весь электротранспорт. "Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - проинформировал он в соцсетях.Кроме того, украинские СМИ сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221122/ataka-na-sevastopol-pyat-bespilotnikov-sbity-nad-tes-i-chernym-morem-1125504236.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине