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Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам
Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам
Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет и вода. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:53
2022-11-23T15:53
2022-11-23T16:05
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет и вода.В левобережных районах украинской столицы после взрывов наблюдаются перебои со светом и водоснабжением, пропадает мобильная связь, пишут местные издания.Удары пришлись и по объектам критической инфраструктуры в Винницкой области.Взрывы произошли и во Львове, в ряде районов города пропал свет. Мэр Андрей Садовой в своих соцсетях также призвал всех оставаться в укрытиях. По сообщениям местных изданий, в городе пропал свет.Аналогичная ситуация и в Николаевской области. По данным властей региона, зафиксировано как минимум пять пусков, работают средства противовоздушной обороны.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении света в городе, в связи с чем остановлен весь электротранспорт. "Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - проинформировал он в соцсетях.Кроме того, украинские СМИ сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221122/ataka-na-sevastopol-pyat-bespilotnikov-sbity-nad-tes-i-chernym-morem-1125504236.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
Взрывы на Украине: удары по Киеву, Виннице, Львову и другим городам
Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Виннице и других областях Украины
15:53 23.11.2022 (обновлено: 16:05 23.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет и вода.
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях, воздушная тревога продолжается. Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасатели и медики следуют на места", - написал мэр Киева Виталий Кличко он в своем Telegram-канале.
В левобережных районах украинской столицы после взрывов наблюдаются перебои со светом и водоснабжением, пропадает мобильная связь, пишут местные издания.
Удары пришлись и по объектам критической инфраструктуры в Винницкой области.
"Винницкая область под обстрелом – объекты критической инфраструктуры. Оставайтесь в укрытиях", - написал глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.
Взрывы произошли и во Львове, в ряде районов города пропал свет. Мэр Андрей Садовой в своих соцсетях также призвал всех оставаться в укрытиях. По сообщениям местных изданий, в городе пропал свет.
Аналогичная ситуация и в Николаевской области. По данным властей региона, зафиксировано как минимум пять пусков, работают средства противовоздушной обороны.
"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - сообщается в официальном Telegram-канале Николаевской областной администрации.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении света в городе, в связи с чем остановлен весь электротранспорт.
"Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы", - проинформировал он в соцсетях.
Кроме того, украинские СМИ сообщили об ударах по Одессе, Кременчугу, Очакову, Запорожью, Кривому Рогу. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.