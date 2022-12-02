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Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине
Президент США Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T09:20
2022-12-02T09:20
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, пишет РИА Новости.Готовят ли США переговоры по Украине – Лавров &gt;&gt;Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил глава МИД.Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов в свою очередь призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными".Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение &gt;&gt;В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".
https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-vyskazalsya-po-povodu-pryamogo-uchastiya-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1125307805.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, в мире
Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине

Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным о завершении спецоперации

09:20 02.12.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, пишет РИА Новости.
"Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне", — сказал Байден.
Готовят ли США переговоры по Украине – Лавров >>
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил глава МИД.
Президент США Дж. Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 11:43
Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине
Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов в свою очередь призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными".
Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение >>
В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)УкраинаВладимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеВ мире
 
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