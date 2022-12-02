https://crimea.ria.ru/20221202/bayden-zayavil-o-gotovnosti-govorit-s-putinym-ob-ukraine-1125645637.html

Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине

Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Байден заявил о готовности говорить с Путиным об Украине

Президент США Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T09:20

2022-12-02T09:20

2022-12-02T09:20

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, пишет РИА Новости.Готовят ли США переговоры по Украине – Лавров >>Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться, заявил глава МИД.Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов в свою очередь призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными".Что можно будет считать победой России в спецоперации – мнение >>В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и "вполне очевидным шкурным причинам".

https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-vyskazalsya-po-povodu-pryamogo-uchastiya-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1125307805.html

сша

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2022

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