https://crimea.ria.ru/20221201/glava-snbo-ukrainy-prizval-unichtozhit-rossiyu-1125642751.html

Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T20:07

2022-12-01T20:07

2022-12-01T20:07

политика

украина

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА Новости.По его словам, вести переговоры с Россией "недостойно" для украинского народа.Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского >>"И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — цитирует главу украинского СНБО агентство.Заявление Данилова прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами", — написала она в своем Telegram-канале.В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться.

https://crimea.ria.ru/20221127/politolog-nazval-krym-markerom-gotovnosti-kieva-k-peregovoram-s-rossiey-1125558410.html

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политика, украина, российская федерация (россия, рф)