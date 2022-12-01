Рейтинг@Mail.ru
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221201/glava-snbo-ukrainy-prizval-unichtozhit-rossiyu-1125642751.html
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T20:07
2022-12-01T20:07
политика
украина
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/00/1118560020_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_66fb84cffd90101ee4b4540747d28288.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА Новости.По его словам, вести переговоры с Россией "недостойно" для украинского народа.Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского &gt;&gt;"И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — цитирует главу украинского СНБО агентство.Заявление Данилова прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами", — написала она в своем Telegram-канале.В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться.
https://crimea.ria.ru/20221127/politolog-nazval-krym-markerom-gotovnosti-kieva-k-peregovoram-s-rossiey-1125558410.html
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/00/1118560020_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_6c3198ee93764137e16bf5564a6405db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, российская федерация (россия, рф)
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Глава совета нацбезопасности Украины Данилов призвал уничтожить Россию

20:07 01.12.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА Новости.
"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары", — сказал Данилов на Киевском форуме безопасности.
По его словам, вести переговоры с Россией "недостойно" для украинского народа.
Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского >>
"И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — цитирует главу украинского СНБО агентство.
Заявление Данилова прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами", — написала она в своем Telegram-канале.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться.
Президент Украины Владимир Зеленский
27 ноября, 03:25Радио "Спутник в Крыму"
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией
 
ПолитикаУкраинаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области
20:07Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
19:58Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов
19:41Чем англоязычные слова мешают в рекламе – мнение сенаторов от Крыма
19:19Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать
18:58Крымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризацию
18:45Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
18:45Как обнаружить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии - врач
18:27Белгородская область под обстрелом: ранен мужчина
18:20Образование и наука в новых регионах: Путин обозначил приоритеты
18:07В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
17:59НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
17:27Путин анонсировал создание в России инженерного центра
17:04Нетрезвый и с марихуаной: задержание водителя на Ангарском перевале
16:14Из украинского плена возвращены 50 российских военных
16:04Двое крымчан получили срок за экстремизм
15:51Над Белгородом и районом сработало ПВО: обстреляны села
15:21Организатору ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 лет колонии
15:07Первый логистический центр открыли в Крыму
14:29Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
Лента новостейМолния