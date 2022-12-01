https://crimea.ria.ru/20221201/glava-snbo-ukrainy-prizval-unichtozhit-rossiyu-1125642751.html
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T20:07
2022-12-01T20:07
2022-12-01T20:07
политика
украина
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/00/1118560020_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_66fb84cffd90101ee4b4540747d28288.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА Новости.По его словам, вести переговоры с Россией "недостойно" для украинского народа.Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского >>"И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — цитирует главу украинского СНБО агентство.Заявление Данилова прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами", — написала она в своем Telegram-канале.В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться.
https://crimea.ria.ru/20221127/politolog-nazval-krym-markerom-gotovnosti-kieva-k-peregovoram-s-rossiey-1125558410.html
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/00/1118560020_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_6c3198ee93764137e16bf5564a6405db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, российская федерация (россия, рф)
Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию
Глава совета нацбезопасности Украины Данилов призвал уничтожить Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Секретарь украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными", пишет РИА Новости.
"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары", — сказал Данилов на Киевском форуме безопасности.
По его словам, вести переговоры с Россией "недостойно" для украинского народа.
"И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — цитирует главу украинского СНБО агентство.
Заявление Данилова прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами", — написала она в своем Telegram-канале.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью обвинения в адрес Москвы
, что она якобы "постоянно просит" переговоров с Украиной. Россия никого не просила о них, но готова выслушать другую сторону, если она изъявит желание договариваться.