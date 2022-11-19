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Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского
Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и целого... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T18:02
2022-11-19T18:02
дмитрий медведев
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и целого ряда других "шкурных" интересов. Такое мнение озвучил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что расценивает заявления России о возможности переговоров не как стремление к миру, а как поиск "паузы" в боях.Он пояснил, что без признания реалий распада Украины бессмысленно садиться за стол переговоров. А если Зеленский это признает, его "укокошат собственные националисты, &lt;…&gt; которых он боится до обморока. Цугцванг".При этом зампредседателя Совбеза РФ обратил внимание на общую усталость коллективного Запада от киевского режима и поведения его лидера, "который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием". Медведев подчеркнул, что США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой.Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что украинский президент только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество, поскольку выдвинутые им требования не определенные.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20221118/ssha-rano-ili-pozdno-priostanovyat-bezoglyadnuyu-podderzhku-kieva--medvedev--1125427205.html
https://crimea.ria.ru/20221101/medvedev-nazval-edinstvennyy-stsenariy-spaseniya-ot-mirovoy-voyny-1125196578.html
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дмитрий медведев, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, российская федерация (россия, рф)
Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского

Зеленский избегает переговоров с Россией из шкурных интересов – Медведев

18:02 19.11.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и целого ряда других "шкурных" интересов. Такое мнение озвучил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что расценивает заявления России о возможности переговоров не как стремление к миру, а как поиск "паузы" в боях.
"Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того – они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить", – написал Медведев в Telegram.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 10:28
США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
Он пояснил, что без признания реалий распада Украины бессмысленно садиться за стол переговоров. А если Зеленский это признает, его "укокошат собственные националисты, <…> которых он боится до обморока. Цугцванг".
При этом зампредседателя Совбеза РФ обратил внимание на общую усталость коллективного Запада от киевского режима и поведения его лидера, "который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием".
Медведев подчеркнул, что США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:36
Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны
"Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", – резюмировал Медведев.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что украинский президент только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество, поскольку выдвинутые им требования не определенные.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
 
Дмитрий МедведевУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)В миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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