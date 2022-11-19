https://crimea.ria.ru/20221119/medvedev-peregovory-s-rossiey--tsugtsvang-dlya-zelenskogo-1125447964.html

Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского

Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Медведев: переговоры с Россией – цугцванг для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и целого... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T18:02

2022-11-19T18:02

2022-11-19T18:02

дмитрий медведев

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122177573_0:173:2895:1801_1920x0_80_0_0_ec2aee2fca64c468422aed5a0ace7bc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса с Россией из страха перед украинскими националистами и целого ряда других "шкурных" интересов. Такое мнение озвучил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что расценивает заявления России о возможности переговоров не как стремление к миру, а как поиск "паузы" в боях.Он пояснил, что без признания реалий распада Украины бессмысленно садиться за стол переговоров. А если Зеленский это признает, его "укокошат собственные националисты, <…> которых он боится до обморока. Цугцванг".При этом зампредседателя Совбеза РФ обратил внимание на общую усталость коллективного Запада от киевского режима и поведения его лидера, "который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием". Медведев подчеркнул, что США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой.Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что украинский президент только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество, поскольку выдвинутые им требования не определенные.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://crimea.ria.ru/20221118/ssha-rano-ili-pozdno-priostanovyat-bezoglyadnuyu-podderzhku-kieva--medvedev--1125427205.html

https://crimea.ria.ru/20221101/medvedev-nazval-edinstvennyy-stsenariy-spaseniya-ot-mirovoy-voyny-1125196578.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, российская федерация (россия, рф)