https://crimea.ria.ru/20221119/zelenskiy-zayavil-chto-rossiya-ne-khochet-mira-1125444315.html
Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях
Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях
Заявления России о возможности переговоров с Украиной Владимир Зеленский расценивает, как желание добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, пишет... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T14:23
2022-11-19T14:23
2022-11-19T15:12
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Заявления России о возможности переговоров с Украиной Владимир Зеленский расценивает, как желание добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, пишет РИА Новости."Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил Зеленский в своем онлайн-выступлении на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, запись которого опубликована в его Telegram-канале.Он также заявил, что только его "формула мира" из десяти пунктов может гарантировать "безопасность Украины, Европы и мира".Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что украинский президент только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество, поскольку выдвинутые им требования не определенные.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-peregovoram-s-kievom-1125417156.html
https://crimea.ria.ru/20221109/chto-skazali-zelenskomu-v-administratsii-baydena-po-peregovoram-s-rf--smi-1125290547.html
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РИА Новости Крым
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Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях
Заявляя о возможности переговоров, Россия хочет не мира, а передышки в боях - Зеленский
14:23 19.11.2022 (обновлено: 15:12 19.11.2022)