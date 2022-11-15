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"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор
"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор - РИА Новости Крым, 15.11.2022
"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор
Украинский президент Владимир Зеленский только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество. Такое мнение РИА РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T20:29
2022-11-15T20:29
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
совет федерации
мнения
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Украинский президент Владимир Зеленский только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество. Такое мнение РИА Новости Крым выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, говоря о новых требованиях украинского лидера, опубликованных во вторник.Президент Украины во вторник написал в своем Telegram-канале список предложений, которые назвал "формулой мира". Среди них радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "возвращение справедливости", противодействие экоциду."Это реальная попытка вновь обмануть все мировое сообщество. Потому что требования, которые он выдвигает, не определенные. Вот, что касается продовольственной безопасности — это что он хочет, чтобы его кормил весь мир?" — задается вопросом российский сенатор.Он также отметил, что другие требования украинского президента также являются неоднозначными и противоречивыми.Он подчеркнул, что предложения Зеленского – это абсолютно неприемлемая "формула мира", которая выводится исключительно для того, чтобы Россия ее принять никогда не смогла.
https://crimea.ria.ru/20221115/lavrov-sdelal-glavnyy-vyvod-iz-vystupleniya-zelenskogo-na-g20-1125375630.html
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Сергей Жабин
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украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, совет федерации, мнения, авторы
"Формула мира" Зеленского абсолютно неприемлема — сенатор

В Совете Федерации России оценили предложенную Зеленским "формулу мира"

20:29 15.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Украинский президент Владимир Зеленский только делает вид, что заботится о мире в своей стране, на самом деле он обманывает мировое сообщество. Такое мнение РИА Новости Крым выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, говоря о новых требованиях украинского лидера, опубликованных во вторник.
Президент Украины во вторник написал в своем Telegram-канале список предложений, которые назвал "формулой мира". Среди них радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "возвращение справедливости", противодействие экоциду.
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"Это реальная попытка вновь обмануть все мировое сообщество. Потому что требования, которые он выдвигает, не определенные. Вот, что касается продовольственной безопасности — это что он хочет, чтобы его кормил весь мир?" — задается вопросом российский сенатор.
Он также отметил, что другие требования украинского президента также являются неоднозначными и противоречивыми.
"Что касается остальных требований — они вообще не рассматриваются. Особенно вывод войск и восстановление территориальной целостности. Напомню, пока это их войска занимают территорию Российской Федерации. Я имею ввиду новые регионы", — обозначил Джабаров.
Он подчеркнул, что предложения Зеленского – это абсолютно неприемлемая "формула мира", которая выводится исключительно для того, чтобы Россия ее принять никогда не смогла.
 
УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)В миреСовет ФедерацииМненияАвторы
 
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