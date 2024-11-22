Рейтинг@Mail.ru
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241122/23-drona-sbity-nad-tremya-regionami-rossii-za-noch-1142048606.html
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.11.2024
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T07:13
2024-11-22T07:35
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
калужская область
брянская область
курская область
обстрелы брянской области
обстрелы курской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны.Утром губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщал, что беспилотники были уничтожены на окраине Калуги и в Дзержинском районе. Жертв и разрушений не зафиксировано.В ночь на 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили над Новгородской области 20 беспилотников, пять дронов над территорией Курской области, четыре – над Орловской, по три беспилотника сбиты над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два дрона - над территориями Брянской, Московской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
калужская область
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ca4f7c13729da46fd872feec3f486ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, калужская область, брянская область, курская область, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, новости
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь

Над тремя регионами России уничтожены 23 беспилотника – Минобороны

07:13 22.11.2024 (обновлено: 07:35 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны.
"Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять дронов сбиты над Калужской областью и два – над Курской", - сказано в сообщении.
Утром губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщал, что беспилотники были уничтожены на окраине Калуги и в Дзержинском районе. Жертв и разрушений не зафиксировано.
В ночь на 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили над Новгородской области 20 беспилотников, пять дронов над территорией Курской области, четыре – над Орловской, по три беспилотника сбиты над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два дрона - над территориями Брянской, Московской и Смоленской областями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьКалужская областьБрянская областьКурская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы Курской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
08:41Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов
08:14"ГАЗель" насмерть сбила мотоциклиста на Кубани
07:57Взрывы гремят на Украине
07:45550 лет назад в Крым прибыл знаменитый на весь мир купец Афанасий Никитин
07:26Как защитить набережные Крыма от штормов
07:1323 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
06:46Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа
06:27Над Калугой сбили беспилотники
06:04В Крыму формируется тренд на новые сорта вин
00:01Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
23:22"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
22:31Заявления Путина и удар непогоды по Крыму: главные новости 21 ноября
21:41Картаполов: заявление Путина - предостережение Западу
21:23Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
21:04Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
20:39Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
20:29Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
20:27Региональный конфликт на Украине приобрел масштаб глобального характера
Лента новостейМолния