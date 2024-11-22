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23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.11.2024
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T07:13
2024-11-22T07:13
2024-11-22T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны.Утром губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщал, что беспилотники были уничтожены на окраине Калуги и в Дзержинском районе. Жертв и разрушений не зафиксировано.В ночь на 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили над Новгородской области 20 беспилотников, пять дронов над территорией Курской области, четыре – над Орловской, по три беспилотника сбиты над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два дрона - над территориями Брянской, Московской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, калужская область, брянская область, курская область, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, новости
23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
Над тремя регионами России уничтожены 23 беспилотника – Минобороны
07:13 22.11.2024 (обновлено: 07:35 22.11.2024)