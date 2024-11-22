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23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь

23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.11.2024

23 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T07:13

2024-11-22T07:13

2024-11-22T07:35

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на три региона России. В течение ночи были уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны.Утром губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщал, что беспилотники были уничтожены на окраине Калуги и в Дзержинском районе. Жертв и разрушений не зафиксировано.В ночь на 20 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили над Новгородской области 20 беспилотников, пять дронов над территорией Курской области, четыре – над Орловской, по три беспилотника сбиты над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два дрона - над территориями Брянской, Московской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калужская область

брянская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, калужская область, брянская область, курская область, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, новости