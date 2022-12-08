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ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом
ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 08.12.2022
ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом
Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши, располагавшихся в Харьковской области, сообщили в четверг в РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T14:29
2022-12-08T14:29
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши, располагавшихся в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", – рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, в течение суток российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 196 районах.В районе населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". А в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, за сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное ДНР, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.Счет на десятки тысячВсего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.Еще по теме:Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрьПровальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ
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https://crimea.ria.ru/20221207/v-minoborony-rossii-rasskazali-o-provalnom-nastuplenii-vsu-1125733517.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом

Минобороны: ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

14:29 08.12.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши, располагавшихся в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", – рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, в течение суток российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 196 районах.
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Кроме того, за сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное ДНР, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.
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Счет на десятки тысяч
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.
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