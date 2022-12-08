https://crimea.ria.ru/20221208/vks-rossii-unichtozhili-okolo-sotni-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125754327.html

ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом

ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 08.12.2022

ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши, располагавшихся в Харьковской области, сообщили в четверг в РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T14:29

2022-12-08T14:29

2022-12-08T14:29

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили более 90 наемников из Польши, располагавшихся в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", – рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, в течение суток российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 196 районах.В районе населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". А в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Кроме того, за сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное ДНР, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.Счет на десятки тысячВсего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.Еще по теме:Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрьПровальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ

https://crimea.ria.ru/20221207/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1125737097.html

https://crimea.ria.ru/20221207/v-minoborony-rossii-rasskazali-o-provalnom-nastuplenii-vsu-1125733517.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)