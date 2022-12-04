https://crimea.ria.ru/20221204/provalnye-ataki-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-1125675776.html

Провальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ

Провальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Провальные атаки: в Минобороны назвали потери ВСУ

При неудачных попытках наступления в зоне проведения специальной военной операции ВСУ за сутки потеряли свыше сотни бойцов, все атаки боевиков были отбиты. Об... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T15:48

2022-12-04T15:48

2022-12-04T15:48

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. При неудачных попытках наступления в зоне проведения специальной военной операции ВСУ за сутки потеряли свыше сотни бойцов, все атаки боевиков были отбиты. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.Противник, пытаясь атаковать на Южно-Донецком направлении, был вытеснен на минное поле и уничтожен огнем артиллерии."Безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции", — добавили в министерстве.Там сообщили, что потери украинских боевиков на этом направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми. Также уничтожены одна боевая машина пехоты и три пикапа.На Купянском направлении нападение на ЛНР остановлено ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем. Здесь было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу", — добавили в ведомстве.Там также доложили, что в ЛНР сорваны еще две атаки противника — в районе Кременной и поселка Червоная Диброва. Там потери украинских формирований превысили 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.

https://crimea.ria.ru/20221204/udarami-vs-rf-unichtozhena-neftebaza-vsu-pod-kharkovom-1125675239.html

https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф