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Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно
Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно
24 беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны в течение минувшей ночи и за утро субботы. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T10:03
2024-07-27T10:03
2024-07-27T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 24 беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны в течение минувшей ночи и за утро субботы. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Липецкой, Рязанской и Саратовской областей."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, один – над Брянской и один – над Липецкой областями", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, около семи часов утра в субботу, 27 июля, силы ПВО России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Рязанской области. Всего уничтожено семь украинских дронов, рассказали в Минобороны.Примерно через час дежурными средствами ПВО России были также сбиты три украинских дрона над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, уточнили в пресс-службе.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на регион. По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали Брянщину. Всего было сбито 14 дронов ВСУ. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотникамиНад Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, белгородская область, рязанская область, саратовская область, липецкая область, обстрелы курской области, курская область, ростовская область, брянская область
Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно
Силы ПВО сбили 24 дрона ВСУ в семи регионах РФ за ночь и утро субботы
10:03 27.07.2024 (обновлено: 10:05 27.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 24 беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны в течение минувшей ночи и за утро субботы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Липецкой, Рязанской и Саратовской областей.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, один – над Брянской и один – над Липецкой областями", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, около семи часов утра в субботу, 27 июля, силы ПВО России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Рязанской области. Всего уничтожено семь украинских дронов, рассказали в Минобороны.
Примерно через час дежурными средствами ПВО России были также сбиты три украинских дрона над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, уточнили в пресс-службе.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил
, что силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на регион. По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали Брянщину. Всего было сбито 14 дронов ВСУ. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников
.
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