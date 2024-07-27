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Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно

Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно

24 беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны в течение минувшей ночи и за утро субботы. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T10:03

2024-07-27T10:03

2024-07-27T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 24 беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны в течение минувшей ночи и за утро субботы. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Липецкой, Рязанской и Саратовской областей."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, один – над Брянской и один – над Липецкой областями", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, около семи часов утра в субботу, 27 июля, силы ПВО России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Рязанской области. Всего уничтожено семь украинских дронов, рассказали в Минобороны.Примерно через час дежурными средствами ПВО России были также сбиты три украинских дрона над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, уточнили в пресс-службе.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на регион. По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали Брянщину. Всего было сбито 14 дронов ВСУ. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотникамиНад Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

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