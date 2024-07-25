https://crimea.ria.ru/20240725/vsu-atakovali-krym-vozdushnymi-i-morskimi-bespilotnikami-1139112177.html

ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками

ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 25.07.2024

ВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками

Над Крымом силы ПВО за ночь сбили четыре вражеских беспилотника, кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T07:34

2024-07-25T07:34

2024-07-25T07:51

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом силы ПВО за ночь сбили четыре вражеских беспилотника, кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.В ночь на 23 июля российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря.Атаки на Крым и Севастополь ВСУ предпринимают регулярно, в городе-герое действует система оповещений населения на случай угроз. Кроме того, по поручению властей все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSВ Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, пво, крым, новости крыма