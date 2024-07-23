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Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ
Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T07:36
2024-07-23T07:36
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новости крыма
атаки всу на крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России отражали в ночь на 23 июля.В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое раненыРоссийская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотникаКрымский мост закрыт для движения
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РИА Новости Крым
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Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ

Минобороны: над Крымом и акваторией Черного моря за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ

07:36 23.07.2024
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также 21 беспилотник над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России отражали в ночь на 23 июля.
В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
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