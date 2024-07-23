https://crimea.ria.ru/20240723/nad-krymom-i-chernym-morem-za-noch-sbit-21-bespilotnik-vsu-1139063531.html

Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ

Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T07:36

2024-07-23T07:36

2024-07-23T07:36

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России отражали в ночь на 23 июля.В ночь на вторник ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое раненыРоссийская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотникаКрымский мост закрыт для движения

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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