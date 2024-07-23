https://crimea.ria.ru/20240723/vsu-atakovali-sevastopol-bespilotnikami-1139062870.html

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками - РИА Новости Крым, 23.07.2024

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками

ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T05:27

2024-07-23T05:27

2024-07-23T05:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, пострадавших нет, однако осколки от БПЛА упали в двух садовых товариществах. В одном разбито стекло грузового автомобиля, во втором - обломки упали рядом с домом."Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", - добавил губернатор.Накануне над Черным и Азовским морями сбили 17 украинских беспилотников.Атаки на Крым и Севастополь ВСУ предпринимают регулярно, в городе-герое действует система оповещений населения на случай угроз. Кроме того, по поручению властей все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках17 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морямиПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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