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ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками - РИА Новости Крым, 23.07.2024
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками
ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T05:27
2024-07-23T05:57
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севастополь
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, пострадавших нет, однако осколки от БПЛА упали в двух садовых товариществах. В одном разбито стекло грузового автомобиля, во втором - обломки упали рядом с домом."Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", - добавил губернатор.Накануне над Черным и Азовским морями сбили 17 украинских беспилотников.Атаки на Крым и Севастополь ВСУ предпринимают регулярно, в городе-герое действует система оповещений населения на случай угроз. Кроме того, по поручению властей все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках17 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морямиПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками

В Севастополе силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников - Развожаев

05:27 23.07.2024 (обновлено: 05:57 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотниками, силы ПВО уничтожили более 15 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", - написал он в своем ТГ-канале.
По информации Развожаева, пострадавших нет, однако осколки от БПЛА упали в двух садовых товариществах. В одном разбито стекло грузового автомобиля, во втором - обломки упали рядом с домом.
"Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", - добавил губернатор.
Накануне над Черным и Азовским морями сбили 17 украинских беспилотников.
Атаки на Крым и Севастополь ВСУ предпринимают регулярно, в городе-герое действует система оповещений населения на случай угроз. Кроме того, по поручению властей все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.
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