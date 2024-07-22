https://crimea.ria.ru/20240722/17-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1139034668.html
17 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
17 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 22.07.2024
17 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
В ночь на понедельник ВСУ попытались атаковать регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T07:17
2024-07-22T07:17
2024-07-22T07:20
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
пво
министерство обороны рф
новости
черное море
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВСУ попытались атаковать регионы России при помощи беспилотников. 17 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, 47 беспилотников перехвачены иди уничтожены над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем.Во всех граничащих с Украиной регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию УкраиныПять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моряПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, новости, черное море, азовское море, безопасность республики крым и севастополя
17 украинских беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Черным и Азовским морями
07:17 22.07.2024 (обновлено: 07:20 22.07.2024)