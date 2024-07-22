https://crimea.ria.ru/20240722/vosem-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-v-rayone-tuapse-1139034114.html
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе
Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T06:22
2024-07-22T06:22
2024-07-22T06:22
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
туапсе
краснодарский край
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
сергей бойко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_966e74f315b736be2ca0d7132762ce93.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.Бойко добавил, что оперативные службы продолжают обследование территории.На Кубани, как и во всех граничащих с Украиной регионах, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские. Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_363:0:2200:1378_1920x0_80_0_0_24110b966796d8dba5b2b138fe36e3b3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, туапсе, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сергей бойко
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе
Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников в районе Туапсе - власти