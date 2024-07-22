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Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе
Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T06:22
2024-07-22T06:22
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
туапсе
краснодарский край
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
сергей бойко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.Бойко добавил, что оперативные службы продолжают обследование территории.На Кубани, как и во всех граничащих с Украиной регионах, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские. Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, туапсе, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сергей бойко
Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе

Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников в районе Туапсе - власти

06:22 22.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
"По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь беспилотников. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", - написал он в своем ТГ-канале.
Бойко добавил, что оперативные службы продолжают обследование территории.
На Кубани, как и во всех граничащих с Украиной регионах, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские.
Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовостиТуапсеКраснодарский крайПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииСергей Бойко
 
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