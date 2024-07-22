https://crimea.ria.ru/20240722/vosem-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-v-rayone-tuapse-1139034114.html

Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе

Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Восемь вражеских беспилотников сбили в районе Туапсе

Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T06:22

2024-07-22T06:22

2024-07-22T06:22

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

туапсе

краснодарский край

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

сергей бойко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Ночью в понедельник силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районе города Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.Бойко добавил, что оперативные службы продолжают обследование территории.На Кубани, как и во всех граничащих с Украиной регионах, действует желтый (повышенный) уровень опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории края, используя для этого беспилотники, в том числе морские. Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроныРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУПытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS

туапсе

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, туапсе, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сергей бойко