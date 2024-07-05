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Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
В больнице скончалась одна из пострадавших детей при атаке украинских беспилотников на жилой дом в городе Приморско-Ахтарск. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T07:57
2024-07-05T07:57
2024-07-05T08:07
кубань
вениамин кондратьев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
дети
утраты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В больнице скончалась одна из пострадавших детей при атаке украинских беспилотников на жилой дом в городе Приморско-Ахтарск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что всем будет оказана необходимая помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
кубань
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кубань, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, дети, утраты, новости
Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
Шестилетний ребенок скончался в больнице после атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск
07:57 05.07.2024 (обновлено: 08:07 05.07.2024)