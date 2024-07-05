https://crimea.ria.ru/20240705/shestiletnyaya-devochka-pogibla-pri-atake-dronov-vsu-na-kuban-1138615397.html

Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань

Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань

В больнице скончалась одна из пострадавших детей при атаке украинских беспилотников на жилой дом в городе Приморско-Ахтарск. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T07:57

2024-07-05T07:57

2024-07-05T08:07

кубань

вениамин кондратьев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

дети

утраты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В больнице скончалась одна из пострадавших детей при атаке украинских беспилотников на жилой дом в городе Приморско-Ахтарск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заверил, что всем будет оказана необходимая помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

кубань

краснодарский край

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кубань, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, дети, утраты, новости