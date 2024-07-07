https://crimea.ria.ru/20240707/vsyu-noch-v-sevastopole-budet-slyshna-strelba-1138672213.html

Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба

Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба

В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T23:28

2024-07-07T23:28

2024-07-07T23:33

севастополь

михаил развожаев

новости

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения – этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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