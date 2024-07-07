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Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T23:28
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севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения – этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба

Всю ночь в Севастополе будут продолжаться учения Черноморского флота

23:28 07.07.2024 (обновлено: 23:33 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО", – написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения – этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
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