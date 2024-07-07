https://crimea.ria.ru/20240707/vsyu-noch-v-sevastopole-budet-slyshna-strelba-1138672213.html
Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T23:28
2024-07-07T23:28
2024-07-07T23:33
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота в течение всей ночи будут проводить учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения – этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
Всю ночь в Севастополе будут продолжаться учения Черноморского флота
23:28 07.07.2024 (обновлено: 23:33 07.07.2024)