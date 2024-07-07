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Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T17:29
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новости
краснодар
трудовые мигранты
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на игровые площадки. Об этом сообщает Следком РФ.В сети распространились кадры, где примерно несколько десятков мужчин с криками начинают потасовку, одного валят на земле, другого участника конфликта бьют ногой.По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.По данным ГУ МВД Кубани, когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.
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РИА Новости Крым
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новости, краснодар, трудовые мигранты, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, мигранты
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре

Массовая драка между местными жителями и мигрантами произошла в Краснодаре

17:29 07.07.2024 (обновлено: 17:34 07.07.2024)
 
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка между местными жителями и мигрантами в Краснодаре
Массовая драка между местными жителями и мигрантами в Краснодаре
© Кадр видео из соцсетей
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на игровые площадки. Об этом сообщает Следком РФ.
"В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка", - говорится в сообщении.
В сети распространились кадры, где примерно несколько десятков мужчин с криками начинают потасовку, одного валят на земле, другого участника конфликта бьют ногой.
По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
По данным ГУ МВД Кубани, когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.
 
НовостиКраснодарТрудовые мигрантыПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиМигранты
 
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