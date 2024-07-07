https://crimea.ria.ru/20240707/massovaya-draka-migrantov-s-mestnymi-zhitelyami-proizoshla-v-krasnodare-1138666419.html
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T17:29
2024-07-07T17:29
2024-07-07T17:34
новости
краснодар
трудовые мигранты
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138666972_0:26:802:477_1920x0_80_0_0_754931ce557f0c1da0206fc8c5efe2d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на игровые площадки. Об этом сообщает Следком РФ.В сети распространились кадры, где примерно несколько десятков мужчин с криками начинают потасовку, одного валят на земле, другого участника конфликта бьют ногой.По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.По данным ГУ МВД Кубани, когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.
краснодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138666972_0:0:802:603_1920x0_80_0_0_5aa02637f1e04efad7fe5e6ebdc686b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодар, трудовые мигранты, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, мигранты
Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
Массовая драка между местными жителями и мигрантами произошла в Краснодаре
17:29 07.07.2024 (обновлено: 17:34 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на игровые площадки. Об этом сообщает Следком РФ.
"В социальных медиа опубликованы сведения о том, что в Краснодаре произошла массовая драка, после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка", - говорится в сообщении.
В сети распространились кадры, где примерно несколько десятков мужчин с криками начинают потасовку, одного валят на земле, другого участника конфликта бьют ногой.
По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
По данным ГУ МВД Кубани, когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.