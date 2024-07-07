https://crimea.ria.ru/20240707/massovaya-draka-migrantov-s-mestnymi-zhitelyami-proizoshla-v-krasnodare-1138666419.html

Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре

Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре

Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T17:29

2024-07-07T17:29

2024-07-07T17:34

новости

краснодар

трудовые мигранты

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Следователи выясняют причины массовой драки между местными жителями и мигрантами в Краснодаре, возникшей после того как дети трудовых мигрантов перестали пускать детей местных жителей на игровые площадки. Об этом сообщает Следком РФ.В сети распространились кадры, где примерно несколько десятков мужчин с криками начинают потасовку, одного валят на земле, другого участника конфликта бьют ногой.По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.По данным ГУ МВД Кубани, когда на место прибыл ближайший наряд, на площадке уже никого не было. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало уведомлений из медучреждений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников потасовки.

краснодар

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодар, трудовые мигранты, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, мигранты