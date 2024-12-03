https://crimea.ria.ru/20241203/v-krymu-vpervye-vystupyat-dva-moskovskikh-teatra-s-detskim-spektaklem-1142351409.html

В Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде

В Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде

В Крым впервые приедут Театр комедии Москвы и театр "Рубиновая звезда" со спектаклем для детей "Щелкунчик Ленинграда". Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T21:00

2024-12-03T21:00

2024-12-03T21:02

крым

театр

общество

дети

искусство

культура

великая отечественная война

патриотическое воспитание

новости крыма

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CИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крым впервые приедут Театр комедии Москвы и театр "Рубиновая звезда" со спектаклем для детей "Щелкунчик Ленинграда". Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал генеральный продюсер театра "Рубиновая звезда", художественный руководитель спектакля, худрук Театра комедии Александр Сериденко.Артисты из Москвы и Санкт-Петербурга покажут в четырех города полуострова детскую сказку по произведению Дениса Нефедова. Впервые этот спектакль маленькие зрители России увидели в январе текущего года. После нескольких аншлагов в разных городах страны постановку обновили, и крымчане увидят ее уже в новой редакции.События на сцене происходят осенью 1941 года в блокадном Ленинграде. Фашистское командование отправляет Крысиного Короля Адольфа со своей армией в город, чтобы уничтожить его. На защиту Ленинграда от полчища крыс встают боевой кот Елисей со своими друзьями и его хозяйка Маша."В финале крысы не погибают, а превращаются в положительных персонажей, в то, что символизирует жизнь. Наша сказка ориентирована на детей с 1 по 7 класс. У нас очень мало сейчас продукции для маленьких детей. Все, что у нас сегодня есть патриотического, рассчитано на детей от 5 класса, а младшие классы остаются обделенными", - считает Сериденко.Военно-патриотическая сказка, посвященная детям блокадного Ленинграда и его героическим защитникам, стала для некоторых из создателей спектакля абсолютно личной историей. Так, блокаду пережила двоюродная бабушка самого Сериденко и бабушка одного из исполнителей главных ролей в спектакле Павла Баршака.Всего в Крым едут 23 артиста труппы. Правда, отметил худрук "Щелкунчика Ленинграда", декораций везут не много.По словам представителя автономной некоммерческой организации "Колледж цифрового кино и креативных индустрий" (г. Москва) в Республике Крым Олега Пенькова, бесплатными билетами на спектакль будут обеспечены льготные категории юных крымчан, в том числе и дети бойцов СВО. Бесплатные билеты будут распространяться через администрации городов, в которых запланированы представления.Спектакль в Симферополе покажут в Музыкальном училище имени Чайковского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер и его кот: как прибалт в Евпаторию перебралсяТри поколения и сотни спектаклей: театр-дом династии Пермяковых"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, театр, общество, дети, искусство , культура, великая отечественная война, патриотическое воспитание, новости крыма