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"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма

"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2024

"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма

Семейный театр из Крыма занял первое место во Всероссийском конкурсе школьных и семейных театров "Звучи в веках, родной язык". Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T07:14

2024-11-01T07:14

2024-11-01T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Семейный театр из Крыма занял первое место во Всероссийском конкурсе школьных и семейных театров "Звучи в веках, родной язык". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер - кандидат психологических наук, заведующая кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.Семейный театр Таисия Данилова создала сначала для своих детей и крестников. Потом на репетиции стали приходить друзья со своими детьми и друзья друзей. Так получился довольно большой коллектив, репетиция которого проходят в актовом зале Таврической семинарии. Сценарий спектакля "Подаренная жизнь" написала сама Таисия Данилова.Непростая тема объединила родителей, детей и даже бабушек с дедушками – спектакль рассказывает о проблеме абортов."Мы с помощью соцсетей собирали истории женщин, которые раздумывали, сохранять беременность или нет, и все-таки решили сохранить. Ну а дальше мы что-то приукрасили, что-то мы преувеличили. Это режиссерская идея и история заключается в том, что показаны разные ситуации выбора", - рассказала кандидат психологических наук по совместительству режиссер любительского театра.К решению о прерывании беременности героини приходят через боль и муки. На кого-то оказывает влияние инфантильный муж, который думает только о своей карьере. Кто-то прислушивается к мнению подруг, кто-то вдохновляется примерами успешных женщин, предпочитающих карьеру семье.В финале героини спектакля в белых одеждах собираются в абортарии больницы, и там происходит ключевая сцена – к ним приходят их будущие дети и на языке танца просят сохранить им жизнь.Средства от продажи билетов на премьеру, которая проходила на сцене Крымского академического музыкального театра, были перечислены на счет Крымского детского хосписа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на абортСохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщинКрымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, театр, новости крыма, таисия данилова, аборт, культура, рождаемость