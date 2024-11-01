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"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма
"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2024
"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма
Семейный театр из Крыма занял первое место во Всероссийском конкурсе школьных и семейных театров "Звучи в веках, родной язык". Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T07:14
2024-11-01T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Семейный театр из Крыма занял первое место во Всероссийском конкурсе школьных и семейных театров "Звучи в веках, родной язык". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер - кандидат психологических наук, заведующая кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.Семейный театр Таисия Данилова создала сначала для своих детей и крестников. Потом на репетиции стали приходить друзья со своими детьми и друзья друзей. Так получился довольно большой коллектив, репетиция которого проходят в актовом зале Таврической семинарии. Сценарий спектакля "Подаренная жизнь" написала сама Таисия Данилова.Непростая тема объединила родителей, детей и даже бабушек с дедушками – спектакль рассказывает о проблеме абортов."Мы с помощью соцсетей собирали истории женщин, которые раздумывали, сохранять беременность или нет, и все-таки решили сохранить. Ну а дальше мы что-то приукрасили, что-то мы преувеличили. Это режиссерская идея и история заключается в том, что показаны разные ситуации выбора", - рассказала кандидат психологических наук по совместительству режиссер любительского театра.К решению о прерывании беременности героини приходят через боль и муки. На кого-то оказывает влияние инфантильный муж, который думает только о своей карьере. Кто-то прислушивается к мнению подруг, кто-то вдохновляется примерами успешных женщин, предпочитающих карьеру семье.В финале героини спектакля в белых одеждах собираются в абортарии больницы, и там происходит ключевая сцена – к ним приходят их будущие дети и на языке танца просят сохранить им жизнь.Средства от продажи билетов на премьеру, которая проходила на сцене Крымского академического музыкального театра, были перечислены на счет Крымского детского хосписа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на абортСохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщинКрымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
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крым, общество, театр, новости крыма, таисия данилова, аборт, культура, рождаемость
"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма

Семейный театр из Крыма завоевал первое место во всероссийском конкурсе

07:14 01.11.2024
 
© РИА Новости КрымРежиссер спектакля "Подаренная жизнь", кандидат психологических наук, член правления РО МОО "Союз православных женщин", заведующая кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Республики Крым Таисия Данилова
Режиссер спектакля Подаренная жизнь, кандидат психологических наук, член правления РО МОО Союз православных женщин, заведующая кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Республики Крым Таисия Данилова - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Семейный театр из Крыма занял первое место во Всероссийском конкурсе школьных и семейных театров "Звучи в веках, родной язык". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала режиссер - кандидат психологических наук, заведующая кафедрой церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.
"В конкурсе участвовало около 990 человек, было несколько отборочных туров. В конечном итоге из 197 коллективов из сорока регионов России отобрали 25, и из этих 25-ти коллективов мы заняли первое место в номинации "Театральная постановка по самостоятельно написанному сценарию", - рассказала она.
Семейный театр Таисия Данилова создала сначала для своих детей и крестников. Потом на репетиции стали приходить друзья со своими детьми и друзья друзей. Так получился довольно большой коллектив, репетиция которого проходят в актовом зале Таврической семинарии. Сценарий спектакля "Подаренная жизнь" написала сама Таисия Данилова.

"В спектакле нет ни одного профессионального актера, но к нам после спектакля подходили и говорили, что не верят этому. Ну, не может такого быть, у вас там профессиональные актеры, говорят", - поделилась впечатлением исполнительница одной из ролей Анна Рыжкова.

Непростая тема объединила родителей, детей и даже бабушек с дедушками – спектакль рассказывает о проблеме абортов.
"Мы с помощью соцсетей собирали истории женщин, которые раздумывали, сохранять беременность или нет, и все-таки решили сохранить. Ну а дальше мы что-то приукрасили, что-то мы преувеличили. Это режиссерская идея и история заключается в том, что показаны разные ситуации выбора", - рассказала кандидат психологических наук по совместительству режиссер любительского театра.
К решению о прерывании беременности героини приходят через боль и муки. На кого-то оказывает влияние инфантильный муж, который думает только о своей карьере. Кто-то прислушивается к мнению подруг, кто-то вдохновляется примерами успешных женщин, предпочитающих карьеру семье.
В финале героини спектакля в белых одеждах собираются в абортарии больницы, и там происходит ключевая сцена – к ним приходят их будущие дети и на языке танца просят сохранить им жизнь.

"Происходит некоторое отрезвление, после чего женщины убегают из абортария. Мы решили закончить на позитиве, потому что в постановке задействовано много детей, и тема и без того сложная", - объяснила Таисия Данилова.

Средства от продажи билетов на премьеру, которая проходила на сцене Крымского академического музыкального театра, были перечислены на счет Крымского детского хосписа.
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