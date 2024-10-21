https://crimea.ria.ru/20241021/sokhranili-zhizn-v-krymu-vrachi-otgovorili-ot-aborta-368-zhenschin-1141241870.html
Сохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщин
Сохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщин - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Сохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщин
С начала года крымские медики отговорили делать аборт 368 женщин, которые обратились за направлением на искусственное прерывание беременности. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T21:18
2024-10-21T21:18
2024-10-21T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. С начала года крымские медики отговорили делать аборт 368 женщин, которые обратились за направлением на искусственное прерывание беременности. Об этом в ходе регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной политики Елена Романовская.Министр социальной политики также отметила, что за последние 10 лет в республике стало в два раза больше многодетных семей."Сегодня их почти 33 тысячи, в семьях воспитывается 107 тысяч детей. Это действительно очень хорошая цифра", - подчеркнула Романовская.По ее словам, с 2025 года в Крыму начнет работу национальный проект "Семья", в котором основной упор сделан на поддержку репродуктивного здоровья и профилактику заболеваний самого раннего возраста.С сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету в России. Следовательно, могут продаваться исключительно по рецептам установленной формы.В Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности, и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки могут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.В июне Минздрав России опубликовал новые клинические рекомендации, которые должна пройти женщина перед процедурой медицинского аборта. Ей предложат сделать УЗИ и услышать сердцебиение малыша.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплексЗапрет абортов в России: мнение ПутинаВ Крыму растет рождаемость и число многодетных семей
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крым, елена романовская, аборт, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, семья, новости крыма
Сохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщин
В Крыму с начала года врачи отговорили от аборта 368 женщин – Романовская
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. С начала года крымские медики отговорили делать аборт 368 женщин, которые обратились за направлением на искусственное прерывание беременности. Об этом в ходе регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной политики Елена Романовская.
"За девять месяцев текущего года из 1300 женщин, которые обратились в учреждения здравоохранения за направлением на аборт и получили медико-психологическую консультацию, 368 женщин приняли решение сохранить жизнь ребенку, это 28% от тех, которые пришли в учреждение здравоохранения", - сказала она.
Министр социальной политики также отметила, что за последние 10 лет в республике стало в два раза больше многодетных семей.
"Сегодня их почти 33 тысячи, в семьях воспитывается 107 тысяч детей. Это действительно очень хорошая цифра", - подчеркнула Романовская.
По ее словам, с 2025 года в Крыму начнет работу национальный проект "Семья", в котором основной упор сделан на поддержку репродуктивного здоровья и профилактику заболеваний самого раннего возраста.
"Уже в этом году более 183 тысяч человек пройдут обследование на репродуктивное здоровье. В рамках программы модернизации первичного звена в Крыму уже отремонтировано шесть учреждений здравоохранения – это родильное отделение, женские консультации. Всего уже вложено более миллиарда рублей на ремонт этих учреждений", - отметила Романовская.
С сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету в России. Следовательно, могут продаваться исключительно по рецептам установленной формы.
В Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности
, и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки могут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.
В июне Минздрав России опубликовал
новые клинические рекомендации, которые должна пройти женщина перед процедурой медицинского аборта. Ей предложат сделать УЗИ и услышать сердцебиение малыша.
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