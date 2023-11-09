https://crimea.ria.ru/20231109/v-krymu-aborty-budut-delat-tolko-v-gosudarstvennykh-bolnitsakh-1132680015.html
В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах
В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах
Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T11:23
2023-11-09T11:23
2023-11-09T11:27
константин скорупский
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
новости крыма
крым
минздрав крыма
росздравнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132680172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37dcc209b99ccd3ebf9b6c3480c45966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций. Об этом сообщил глава Минздрава республики Константин Скорупский, его слова приводит пресс-служба ведомства.Решение было принято по итогам круглого стола, прошедшего с участием руководителя территориального органа Росздравнадзора по Крыму, Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василия Климова, профильных главных внештатных специалистов Минздрава республики, коммерческих медорганизаций, имеющих лицензию на оказание медицинской услуги по прерыванию беременности, а также глав общественных организаций и патриаршей комиссии, сообщили в министерстве.По его словам, на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Крыма о своем добровольном отказе делать аборты.Таким образом, обратиться за услугой можно только в государственные медицинские организации. По мнению Скорупского, это поможет женщинам принимать "взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности".В подтверждение он привел цифры: за девять месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, и сохранить ребенка решили 219 из них – это 21,1%, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.В Минздраве подчеркивают, что с сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, будут продаваться исключительно по рецептам установленной формы. Соответствующие изменения уже внесены в приказ Минздрава РФ.Активное обсуждение возможности запретить аборты в частных клиниках и оставить эту процедуру только в госучреждениях велось минувшим летом. В Минздраве тогда пообещали обдумать это предложение, поскольку снижение числа абортов в России в ведомстве считают ключевой задачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачамВ борьбе за рождаемость: какие средства хороши? Как пособия влияют на рождаемость в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132680172_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_6a9a5d9751cc497d4571fda4cfe6f2e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин скорупский, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, крым, минздрав крыма, росздравнадзор
В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах
Аборты в Крыму теперь можно сделать только в государственных клиниках – Минздрав РК
11:23 09.11.2023 (обновлено: 11:27 09.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций. Об этом сообщил глава Минздрава республики Константин Скорупский, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Решение было принято по итогам круглого стола, прошедшего с участием руководителя территориального органа Росздравнадзора по Крыму, Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василия Климова, профильных главных внештатных специалистов Минздрава республики, коммерческих медорганизаций, имеющих лицензию на оказание медицинской услуги по прерыванию беременности, а также глав общественных организаций и патриаршей комиссии, сообщили в министерстве.
"Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу", – сказал Скорупский.
По его словам, на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Крыма о своем добровольном отказе делать аборты.
Таким образом, обратиться за услугой можно только в государственные медицинские организации. По мнению Скорупского, это поможет женщинам принимать "взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности".
"Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", – пояснил свою позицию министр.
В подтверждение он привел цифры: за девять месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, и сохранить ребенка решили 219 из них – это 21,1%, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Минздраве подчеркивают, что с сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, будут продаваться исключительно по рецептам установленной формы. Соответствующие изменения уже внесены в приказ Минздрава РФ.
Активное обсуждение возможности запретить аборты в частных клиниках и оставить эту процедуру только в госучреждениях велось минувшим летом. В Минздраве тогда пообещали обдумать это предложение, поскольку снижение числа абортов в России в ведомстве считают ключевой задачей.
Читайте также на РИА Новости Крым: