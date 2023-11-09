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В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах

В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах - РИА Новости Крым, 09.11.2023

В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах

Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T11:23

2023-11-09T11:23

2023-11-09T11:27

константин скорупский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций. Об этом сообщил глава Минздрава республики Константин Скорупский, его слова приводит пресс-служба ведомства.Решение было принято по итогам круглого стола, прошедшего с участием руководителя территориального органа Росздравнадзора по Крыму, Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василия Климова, профильных главных внештатных специалистов Минздрава республики, коммерческих медорганизаций, имеющих лицензию на оказание медицинской услуги по прерыванию беременности, а также глав общественных организаций и патриаршей комиссии, сообщили в министерстве.По его словам, на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Крыма о своем добровольном отказе делать аборты.Таким образом, обратиться за услугой можно только в государственные медицинские организации. По мнению Скорупского, это поможет женщинам принимать "взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности".В подтверждение он привел цифры: за девять месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, и сохранить ребенка решили 219 из них – это 21,1%, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.В Минздраве подчеркивают, что с сентября 2024 года препараты, которые используются для искусственного прерывания беременности, внесены в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Следовательно, будут продаваться исключительно по рецептам установленной формы. Соответствующие изменения уже внесены в приказ Минздрава РФ.Активное обсуждение возможности запретить аборты в частных клиниках и оставить эту процедуру только в госучреждениях велось минувшим летом. В Минздраве тогда пообещали обдумать это предложение, поскольку снижение числа абортов в России в ведомстве считают ключевой задачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачамВ борьбе за рождаемость: какие средства хороши? Как пособия влияют на рождаемость в Крыму

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константин скорупский, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, крым, минздрав крыма, росздравнадзор