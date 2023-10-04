https://crimea.ria.ru/20231004/demografiya-ili-svoboda-vybora-borotsya-s-abortami-nado-ne-tolko-vracham-1131860095.html

Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам

Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам

Препараты для медикаментозного аборта, ограничение свободной продажи которых обсуждали в последние месяцы, наконец, пополнили список лекарств, подлежащих... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T20:28

2023-10-04T20:28

2023-10-04T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Препараты для медикаментозного аборта, ограничение свободной продажи которых обсуждали в последние месяцы, наконец, пополнили список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ “Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету”, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Между тем обсуждение вокруг данной меры, развернувшееся как в обществе, так и в профессиональной среде, за несколько месяцев так и не пришло к однозначной поддержке или однозначному противлению. В тонкостях вопроса и в долгосрочных последствиях ограничений разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Конфликт интересовДискуссия по поводу ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности неспроста была долгой.По общероссийской статистике, которую приводил в одном из сентябрьских опросов ВЦИОМ (интересуясь как раз мнением россиян о госрегулировании абортов и, в частности, об ограничении свободной продажи препаратов для прерывания беременности), с 2021 по 2022 год число медицинских абортов в РФ снизилось на 5,3%: со 189 460 до 179 387 случаев. Общее число абортов, хоть и снизившееся за год на 3,9%, почти в два раза больше: 411,4 тысячи случаев в 2021 году против 395,2 тысячи случаев в 2022 году.Положительная тенденция наблюдается и в Республике Крым. Как сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве, с 2015 года абсолютное число абортов в регионе снизилось на 45,5%, а число искусственных абортов – на 67,1%. Правда, конкретные цифры в ведомстве не назвали и уточнили, что указанный процент основывается на данных медицинских организаций, которые входят в ведение республиканского минздрава. Но в целом даже проценты говорят о том, что регион идет в авангарде общероссийской статистики по снижению числа абортов.Но вернемся к опросу ВЦИОМа. Он, несмотря на положительную статистику, продемонстрировал существующие в общественном мнении противоречия в отношении к проблеме прерывания беременности. С одной стороны, почти половина участников опроса – 47% – заявили, что государство “должно принимать меры по предотвращению абортов”. Против этого высказались 39% (кстати, еще год назад соотношение мнений было совсем другим: за госрегулирование в этом вопросе выступали 36%, против – 51%).Однако, отвечая на конкретный вопрос об ограничении свободной продажи препаратов для аборта, 55% инициативу не поддержали. За введение ограничений высказались только 35% опрошенных. Примечательно, что не поддержали введение ограничений 71% молодежи до 25 лет, 60% молодых людей до 35 лет, 58% женщин, 61% малоимущих граждан и, что характерно, 64% жителей столичных мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга.Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне противАналитики ВЦИОМ, сведя воедино ответы на все вопросы, пришли к выводу: несогласие между сторонниками и противниками инициативы Минздрава, в сущности, отражает столкновение личных и государственных интересов.Населения не становится большеК слову, положительную статистику по абортам несколько портят не только противоречивые ответы на вопросы ВЦИОМ. Характерные данные приводит Крымстат в отчетах о демографической ситуации в регионе. По подсчетам ведомства, с 2014 года в республике сохраняется тенденция на естественную убыль населения. Причем если число умерших в эти годы оставалось примерно на одном уровне – 28771 человек в 2014 году и 28457 – в 2022 году (увеличение фиксировалось только в годы пандемии: 30744 человек в 2020-м и 35689 – в 2021-м), – то число родившихся все эти годы стабильно снижалось: с 24,3 тысячи в 2014-м до 16,5 тысячи в 2022-м.В 2023-м году тенденция по-прежнему сохраняется: если в год назад в Республике Крым с января по июль родилось 9308 детей, то за аналогичный период 2023 года этот показатель уменьшился до 8875 детей.Ситуация в регионе в целом отражает общероссийскую тенденцию. По данным Росстата, естественная убыль населения в стране фиксируется ежегодно, начиная с 2016 года. В этих условиях ожидать, что ограничение продажи лекарств для прерывания беременности сможет каким-то образом положительно отразиться на численности населения, явно не приходится.Впрочем, когда речь об абортах заходит в профессиональном сообществе, на первый план выходят совершенно другие аргументы, которые в теории как раз должны иметь вес в глазах тех, кто считает подобные запреты посягательством на личную свободу. По словам председателя Совета реготделения ООО “Российская медицинская ассоциация” в Крыму, доктора медицинских наук и профессора кафедры акушерства и гинекологии Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Натальи Резниченко, многие ее коллеги также выступают за запрет свободной продажи таких лекарств, но по другим соображениям. Более того, это не единственное ограничение, о необходимости которого говорят медики.Убрать из больниц коммерческий интересСами врачи рассматривают аборт в первую очередь как фактор безопасности здоровья пациентки. С этой точки зрения самостоятельный медикаментозный аборт с помощью купленных в аптеке таблеток – сплошной необоснованный риск. Как и аборт, который выполняется врачами.Помимо ограничения продажи препаратов для медикаментозного аборта акушер-гинеколог, выражая мнение профессионального сообщества, предложила также запретить аборты в частных клиниках, а специализированные препараты не просто ограничить в продаже, но закупать только в государственные больницы, проводя закупки через 44-ФЗ. Кроме того, услугу медицинского аборта, по мнению специалистов, можно было бы исключить из перечня платных услуг в государственных учреждениях: тогда у медработников будет меньше причин идти на риск, и в тех случаях, когда аборт не нужен, они будут тщательнее отговаривать пациенток, считает руководитель РМА в Крыму.Разговор о контрацепции: неловко, но надоВсе отдельные меры, которые предлагают сами врачи и которые постепенно пытается внедрять Минздрав – это всего лишь точечные решения, которые будут малоэффективны, если не пытаться решить задачу комплексно. А в комплексе, уверена медик, надо не бороться с абортами, а воспитывать молодежь так, чтобы до этого вообще не доходило.И в этом не последнюю роль играют вопросы полового просвещения, подход к которому должен быть грамотным и продуманным, а не упираться в запреты и табу.“Нельзя обложиться запретами и ждать, что это сработает: сейчас существует интернет, от которого мы ребенка уже не изолируем. Значит, надо в семье воспитывать и объяснять, как о своем здоровье должен заботиться мальчик, а как – девочка. Дети должны об этом знать – как минимум, чтобы потом не делать аборты. И они должны сами определять свою жизнь: когда получить образование, а когда создавать семью. В современном мире, если мы будем избегать рассказов о контрацепции и запретим аборты, то все равно придем к бабкам-повитухам и множеству сломанных судеб”, – заключила Наталья Резниченко.Читайте также на РИА Новости Крым:В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?Как пособия влияют на рождаемость в КрымуКрымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы

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2023

Наталья Мешкова

Наталья Мешкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Мешкова

аборт, минздрав рф, здоровье, минздрав крыма, росстат, вциом, крымстат, наталья резниченко