https://crimea.ria.ru/20230821/krymskiy-medik-o-novykh-pravilakh-otpuska-lekarstv-my-k-etomu-ne-gotovy-1130809065.html

Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы

Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы

Новость о том, что с 1 сентября в России начнут действовать новые правила отпуска из аптек рецептурных препаратов (в соответствии с Постановлением Правительства РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T06:30

2023-08-21T06:30

2023-08-21T08:28

радио "спутник в крыму"

лекарства

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здравоохранение в россии

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Новость о том, что с 1 сентября в России начнут действовать новые правила отпуска из аптек рецептурных препаратов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2023 №468), не нашла положительного отклика ни среди обычных людей, пациентов и покупателей, ни среди медицинского сообщества. Пока что у этого грядущего новшества даже специалисты из сферы здравоохранения видят больше рисков и подводных камней, чем положительного эффекта.С какими негативными последствиями новых правил столкнутся в перспективе российские регионы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Совета РО ООО "Российская медицинская ассоциация" в Республике Крым, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Резниченко.Врачи не выдержатКак пояснила специалист, суть новых правил заключается в том, что аптеки с 1 сентября будут обязаны передавать реквизиты каждого рецепта в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). То есть, чтобы продать одно рецептурное лекарство, сотрудник аптеки должен получить отдельный правильно оформленный рецепт и внести в систему серию, номер и дату его выписки. Подобный механизм, пояснила Наталья Резниченко, уже реализован в программном обеспечении для отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам.Основная нагрузка после вступления постановления в силу ляжет на медицинских работников первичного звена – врачей в поликлиниках, участковых больницах, ФАПах и кабинетах общей практики. Такой объем дополнительной бумажной работы был бы тяжелым испытанием даже в том случае, если бы этих специалистов в республике хватало. Однако в этой сфере – как, впрочем, и на других уровнях медицинской помощи – сохраняется серьезный кадровый дефицит.“На сегодня амбулаторную помощь в Крыму оказывают 3314 врачей – это если смотреть на голые цифры. А если учесть, сколько врачей совмещают работы, мы получим реальное число: на полуострове не хватает 759 врачей. Это те, кто должен бы выписывать рецепты, – пояснила Наталья Резниченко. – Мало того, что на плечах первичного звена лежит сумасшедшая бумажная и компьютерная волокита, и до минимума доходит возможность осмотреть пациента. Так мы еще хотим этот груз с записью рецептов положить на их плечи”.Не хватает и фармспециалистов в аптеках: дефицит в регионе, по данным председателя Совета РМА, – 136 человек.Чем дальше от аптеки, тем хужеЕще более острой проблемой нововведение может стать для крымских ФАПов. По словам Натальи Резниченко, несмотря на то, что фельдшерско-акушерские пункты активно строятся в крымских селах, довести в них работу до логического завершения удается не всегда.С трудностями столкнется и так называемая телемедицина – практика медицинских онлайн-консультаций для людей, проживающих в труднодоступных регионах, где может не быть постоянного медицинского обслуживания. Эта сфера очень продвинулась в период пандемии COVID-19 и существенно облегчила жизнь работникам крымского здравоохранения, в то же время повысив доступность медицинских услуг для населения. Однако выписать рецепт “по интернету” будет, мягко говоря, сложновато.Все это может привести к тому, что молодые специалисты, которых в Крым в последние годы удалось привлечь с помощью государственных программ, будут отказываться от такой непосильной нагрузки и уходить в другие сферы либо в коммерческую медицину, опасается Наталья Резниченко.Проще вовсе не болетьЕще сложнее придется пациентам. Уже сейчас очевидно, что для получения лекарства нужно будет отстаивать множество очередей: сначала в поликлинике к специалисту, затем в аптеке за препаратом. И если для городских жителей это вопрос дополнительных неудобств и проблем с работой – для посещения поликлиники иной раз требуется отгул брать, – то для жителей сельской местности и труднодоступных населенных пунктов это может стать настоящей катастрофой.“Все люди, кто живет на зарплату, покупают себе лекарства один-два раза в месяц, но точно не на 5 месяцев вперед. Вы представляете, какой это будет уровень нагрузки для тех же пенсионеров или жителей труднодоступных сел? Придется все бросать и ехать сначала за рецептом, а потом его еще отоваривать. Это коснется и, например, препаратов от давления, и кроверазжижающих препаратов. А бывает, что человек заработался и не заметил, что нужное лекарство закончилось – тогда как? Не принял вовремя таблетку от давления – и у тебя инсульт. Не принял вовремя кроворазжижающее – и у тебя тромбоз сосудов”, – привела медик примеры потенциальных трудностей.Косвенно пострадать может и та категория пациентов, которые приходят в поликлиники не за рецептами.Зачем это все?Подытоживая все перечисленные недостатки нововведения, Наталья Резниченко заключила: российская система здравоохранения такую радикальную перестройку рискует не осилит. Возможно, все озвученные выше потенциальные сложности можно было бы учесть на этапе обсуждения с профессиональным сообществом. Однако проект постановления таких процедур не проходил, заверила кандидат медицинских наук.“Наши специалисты высказали бы свою точку зрения. Нам сначала надо победить в спецоперации и победить коронавирус – а ведь сейчас идет какой-то новый вид. И только после этого решить вопрос кадрового дефицита, окрепнуть – и тогда пробовать подобные эксперименты, - заключила Наталья Резниченко. – Кто-то может сказать, что люди занимаются самолечением, появляется нечувствительность к препаратам. Но, наверное, выбирая между этими побочными явлениями и тем, что человек вообще недополучит медицинскую помощь… Мы можем такому количеству пациентов не помочь, и наши добрые намерения приведут к большим потерям со стороны пациентов и их здоровья”.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМСВ России расширили перечень жизненно важных препаратовПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, закон и право, россия