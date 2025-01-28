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Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ
Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ
Победа на выборах президента Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко в одинаковой степени принципиально важна для России как с... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T06:08
2025-01-28T06:08
2025-01-28T06:08
радио "спутник в крыму"
белоруссия
выборы
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
беларусь
россия
сотрудничество
общество
мнения
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Победа на выборах президента Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко в одинаковой степени принципиально важна для России как с экономической, так и с военной точек зрения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Победы любых политиков на выборах в той или иной стране всегда экстраполируются с точки зрения их деятельности на взаимоотношения с Россией, отметил он.По словам эксперта, успех Александра Лукашенко на выборах президента – это победа здравого смысла, которая означает убедительный отказ белорусов от навязываемого Западом курса. А это в условиях новых вызовов принципиально важно для России, в частности, с экономической точки зрения, сказал он."У нас (с Беларусью – ред.) практически нет торговых барьеров, многие вещи взаимосвязаны. Да, нет единой валюты, но такая задача на повестке дня пока просто не стоит, хотя, конечно, в перспективе рассматривается", – заметил Гусев.Он отметил, что в России внимательно следят за событиями в экономической сфере Беларуси и даже многому учатся у белорусских коллег.Не менее важной, по мнению эксперта, является и военная составляющая, учитывая, что Белоруссия граничит со странами Европы, внутреннюю и внешнюю безопасность которых сегодня, по сути, обеспечивают США.События на Украине показали, что Запад не намерен отказываться от своей цели – продвигать НАТО на Восток, подчеркнул политолог. А следовательно, совместное обеспечение безопасности РФ и Беларуси на основе взаимных обязательств трудно переоценить, считает он.Учитывая события, разворачивающиеся на территории стран-членов Североатлантического блока, в том числе Польши, на защиту союзных государств будет работать и размещение в 2025 году в Беларуси российского супероружия "Орешник", о чем уже сообщил президент РФ Владимир Путин, добавил Гусев."С этой точки зрения размещение в Белоруссии гиперзвукового оружия "Орешник", способного нести в том числе и ядерный заряд, не только допустимо, а необходимо для того, чтобы сдержать вот эту оголтелую, ничем не прикрытую эскалацию, которая имеет место быть на Украине и в Европе", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием по постМир на Украине и диалог с Западом: главные заявления ЛукашенкоРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
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белоруссия, выборы, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, россия, сотрудничество, общество, мнения, александр гусев, союзное государство
Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ
Победа Лукашенко и здравого смысла в Беларуси принципиально важна для России – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым
. Победа на выборах президента Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко в одинаковой степени принципиально важна для России как с экономической, так и с военной точек зрения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Победы любых политиков на выборах в той или иной стране всегда экстраполируются с точки зрения их деятельности на взаимоотношения с Россией, отметил он.
"Это касается и Соединенных Штатов Америки, и стран Евросоюза, и, конечно, Белоруссии, которая является страной-членом Союзного государства, ОДКБ, СНГ и Евразийского экономического союза", – сказал Гусев.
По словам эксперта, успех Александра Лукашенко на выборах президента – это победа здравого смысла, которая означает убедительный отказ белорусов от навязываемого Западом курса. А это в условиях новых вызовов принципиально важно для России, в частности, с экономической точки зрения, сказал он.
"У нас (с Беларусью – ред.) практически нет торговых барьеров, многие вещи взаимосвязаны. Да, нет единой валюты, но такая задача на повестке дня пока просто не стоит, хотя, конечно, в перспективе рассматривается", – заметил Гусев.
Он отметил, что в России внимательно следят за событиями в экономической сфере Беларуси и даже многому учатся у белорусских коллег.
"Как вести хозяйство, например, и не забыть тот советский опыт, который был накоплен практически всеми республиками Советского Союза и имеет право на существование и быть тиражированным в том числе в нашей стране", – уточнил Гусев.
Не менее важной, по мнению эксперта, является и военная составляющая, учитывая, что Белоруссия граничит со странами Европы, внутреннюю и внешнюю безопасность которых сегодня, по сути, обеспечивают США.
События на Украине показали, что Запад не намерен отказываться от своей цели – продвигать НАТО на Восток, подчеркнул политолог. А следовательно, совместное обеспечение безопасности РФ и Беларуси на основе взаимных обязательств трудно переоценить, считает он.
"У Белоруссии достаточно протяженная граница с Польской республикой, где разворачиваются силы быстрого реагирования и другие силы в учебных центрах, на военных базах. И это заставляет задумываться над тем, что мы поступаем абсолютно правильно с точки зрения размещения тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, о чем было заявлено и что реализовано в течение 2024 года", – сказал Гусев.
Учитывая события, разворачивающиеся на территории стран-членов Североатлантического блока, в том числе Польши, на защиту союзных государств будет работать и размещение в 2025 году в Беларуси российского супероружия "Орешник", о чем уже сообщил президент РФ Владимир Путин, добавил Гусев.
"С этой точки зрения размещение в Белоруссии гиперзвукового оружия "Орешник"
, способного нести в том числе и ядерный заряд, не только допустимо, а необходимо для того, чтобы сдержать вот эту оголтелую, ничем не прикрытую эскалацию, которая имеет место быть на Украине и в Европе", – подытожил эксперт.
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