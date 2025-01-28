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Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ

Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ

Победа на выборах президента Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко в одинаковой степени принципиально важна для России как с... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T06:08

2025-01-28T06:08

2025-01-28T06:08

радио "спутник в крыму"

белоруссия

выборы

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

беларусь

россия

сотрудничество

общество

мнения

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Победа на выборах президента Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко в одинаковой степени принципиально важна для России как с экономической, так и с военной точек зрения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Победы любых политиков на выборах в той или иной стране всегда экстраполируются с точки зрения их деятельности на взаимоотношения с Россией, отметил он.По словам эксперта, успех Александра Лукашенко на выборах президента – это победа здравого смысла, которая означает убедительный отказ белорусов от навязываемого Западом курса. А это в условиях новых вызовов принципиально важно для России, в частности, с экономической точки зрения, сказал он."У нас (с Беларусью – ред.) практически нет торговых барьеров, многие вещи взаимосвязаны. Да, нет единой валюты, но такая задача на повестке дня пока просто не стоит, хотя, конечно, в перспективе рассматривается", – заметил Гусев.Он отметил, что в России внимательно следят за событиями в экономической сфере Беларуси и даже многому учатся у белорусских коллег.Не менее важной, по мнению эксперта, является и военная составляющая, учитывая, что Белоруссия граничит со странами Европы, внутреннюю и внешнюю безопасность которых сегодня, по сути, обеспечивают США.События на Украине показали, что Запад не намерен отказываться от своей цели – продвигать НАТО на Восток, подчеркнул политолог. А следовательно, совместное обеспечение безопасности РФ и Беларуси на основе взаимных обязательств трудно переоценить, считает он.Учитывая события, разворачивающиеся на территории стран-членов Североатлантического блока, в том числе Польши, на защиту союзных государств будет работать и размещение в 2025 году в Беларуси российского супероружия "Орешник", о чем уже сообщил президент РФ Владимир Путин, добавил Гусев."С этой точки зрения размещение в Белоруссии гиперзвукового оружия "Орешник", способного нести в том числе и ядерный заряд, не только допустимо, а необходимо для того, чтобы сдержать вот эту оголтелую, ничем не прикрытую эскалацию, которая имеет место быть на Украине и в Европе", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием по постМир на Украине и диалог с Западом: главные заявления ЛукашенкоРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, выборы, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, россия, сотрудничество, общество, мнения, александр гусев, союзное государство