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В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМС

В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМС - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМС

Более 55 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано жителям Херсонской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T12:49

2023-08-10T12:49

2023-08-10T12:49

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ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости Крым. Более 55 тысяч полисов обязательного медицинского страхования выдано жителям Херсонской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Страховые полисы жителям области начали выдавать 1 марта 2023 года. Люди активно обращаются за их оформлением, поскольку понимают, что этот документ дает возможность получать квалифицированную бесплатную медицинскую помощь на всей территории России, добавил он.Министр также отметил, что медицинские учреждения Херсонской области обеспечены лекарствами. Льготные категории граждан имеют возможность получить свои рецептурные препараты, в том числе инсулин. Кроме того, в регионе расширяется сеть государственных аптек с большим ассортиментом препаратов и медизделий."Наши лечебно-профилактические учреждения обеспечены всем, что необходимо для госпитальной части. И мы открываем государственные аптеки, то есть весь этот процесс организован. Доступность лекарственных препаратов у нас обеспечена. Что касается регионов-шефов, то от них мы тоже неоднократно получали в виде гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинские изделия", - подчеркнул Артыш Сат.Полис ОМС можно получить как в пунктах выдачи, так и в отделениях МФЦ. Кроме того, документ можно оформить самостоятельно на портале Госуслуг или же через социальные мобильные офисы.Ранее председатель Фонда ОМС Илья Баланин сообщил, что с 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейБольные туберкулезом с новых территорий едут в КрымБольшая база утрачена: Сальдо о медицине в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20220526/obrazovanie-otdykh-i-meditsina-kak-krym-pomogaet-khersonu-i-zaporozhyu-1123350949.html

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2023

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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