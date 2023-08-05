https://crimea.ria.ru/20230805/skolko-zhiteley-novykh-regionov-poluchili-polisy-oms-1130520423.html

Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС

Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС

С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T08:01

2023-08-05T08:01

2023-08-05T08:01

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на председателя Фонда ОМС Илью Баланина сообщает Минздрав РФ.Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, имеющим российское гражданство, для оформления и получения цифровых медицинских полисов требуется документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии), отметили в Минздраве.Подать заявление на оформление полиса можно в ТФОМС, МФЦ, медучреждения, а также в мобильные офисы или через портал Госуслуг."С начала июля по просьбам жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей территориальные фонды ОМС новых регионов отрыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов", - уточняется в сообщении.Всего в новых регионах сейчас работает больше 120 пунктов.Ранее сообщалось, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца года планируется восстановить еще 98.Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские врачи вновь отправятся в новые регионыОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФБольные туберкулезом с новых территорий едут в Крым

https://crimea.ria.ru/20221202/bolshaya-baza-utrachena-saldo-o-meditsine-v-khersonskoy-oblasti-1125632935.html

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), здравоохранение в россии, общество, омс, новости, минздрав рф