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Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС
Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС
С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T08:01
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новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
здравоохранение в россии
общество
омс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на председателя Фонда ОМС Илью Баланина сообщает Минздрав РФ.Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, имеющим российское гражданство, для оформления и получения цифровых медицинских полисов требуется документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии), отметили в Минздраве.Подать заявление на оформление полиса можно в ТФОМС, МФЦ, медучреждения, а также в мобильные офисы или через портал Госуслуг."С начала июля по просьбам жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей территориальные фонды ОМС новых регионов отрыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов", - уточняется в сообщении.Всего в новых регионах сейчас работает больше 120 пунктов.Ранее сообщалось, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца года планируется восстановить еще 98.Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские врачи вновь отправятся в новые регионыОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФБольные туберкулезом с новых территорий едут в Крым
https://crimea.ria.ru/20221202/bolshaya-baza-utrachena-saldo-o-meditsine-v-khersonskoy-oblasti-1125632935.html
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
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Новости
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), здравоохранение в россии, общество, омс, новости, минздрав рф
Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС

Минздрав России: больше миллиона жителей новых регионов получили цифровые полисы ОМС

08:01 05.08.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на председателя Фонда ОМС Илью Баланина сообщает Минздрав РФ.
"На текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи", - приводит слова Баланина пресс-служба в официальном Telegram-канале.
Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, имеющим российское гражданство, для оформления и получения цифровых медицинских полисов требуется документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии), отметили в Минздраве.
Подать заявление на оформление полиса можно в ТФОМС, МФЦ, медучреждения, а также в мобильные офисы или через портал Госуслуг.
"С начала июля по просьбам жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей территориальные фонды ОМС новых регионов отрыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов", - уточняется в сообщении.
Всего в новых регионах сейчас работает больше 120 пунктов.
Ранее сообщалось, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца года планируется восстановить еще 98.
Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
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