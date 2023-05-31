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В новых регионах восстановят 100 объектов здравоохранения до конца года

В новых регионах восстановят 100 объектов здравоохранения до конца года - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В новых регионах восстановят 100 объектов здравоохранения до конца года

В новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца года планируется восстановить еще 98. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T16:37

2023-05-31T16:37

2023-05-31T17:02

россия

новые регионы россии

татьяна голикова

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца года планируется восстановить еще 98. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.Также в этом году планируется оснастить оборудованием онкологические диспансеры и сосудистые отделения.Вице-премьер отметила, что программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребованной во всех регионах России, в том числе в новых субъектах."Программа очень хорошо воспринимается и жителями, и медицинскими работниками, поэтому я позволю себе предложить вам, Владимир Владимирович, поскольку вы поручение об этом в свое время давали, может быть, есть смысл рассмотреть вопрос после 2025 года - продлить эту программу", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она добавила, что до конца текущего года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему ОМС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФКак Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздравПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

https://crimea.ria.ru/20230406/v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-mezhregionalnyy-medtsentr-dlya-detey-1128017700.html

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россия, новые регионы россии, татьяна голикова, владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии, новости